Ігоря Костюка звільнено з посади головного тренера “Динамо”

Рішенням президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса з посади головного тренера звільнений Ігор Костюк. Про це йдеться у заяві клубу, передає УНН.

Деталі

Після матчу 9-го туру УПЛ проти "Полісся", в якому "Динамо" зазнало поразки - 1:3, рішенням президента столичного клубу Ігоря Суркіса з посади головного тренера звільнений Ігор Костюк - йдеться в заяві.

До найближчих матчів чемпіонату України, зокрема, 23-го жовтня проти "Кудрівки", команду в якості виконуючого обов’язки головного тренера готуватиме Мацей Кендзьорек.

Доповнення

Мацей Кендзьорек - асистент головного тренера "Динамо". Раніше працював тренером-аналітиком, спеціалістом зі стандартних положень та головним тренером.

Народився 1 липня 1980 року, має вищу освіту – бакалавр політичних наук, здобув тренерську ліцензію UEFA Pro Licence. Свою тренерську кар’єру розпочав у 2003 році, спочатку працював головним тренером та асистентом в командах польських нижчих ліг, з 2016 по 2020 рік був асистентом головного тренера в "Ракуві", який за цей час виграв другу та першу польські ліги.

Ігоря Костюка було призначено на посаду тренера "Динамо" у грудні 2025 року. З листопада Костюк був виконувачем обов’язків, після того, як Олександра Шовковського було звільнено.

Ігор Костюк призначений головним тренером "Динамо"

Під керівництвом Костюка "Динамо" провело 37 матчів, у яких здобуло 24 перемоги, 3 нічиї та 10 поразок. Також під керівництвом Костюка "Динамо" здобуло Кубок України.

У 9-му турі УПЛ "Динамо" поступилося "Поліссю" - 3:1, при цьому "вовки" з 5-ї хвилини матчу грали вдесятьох, адже голкіпер житомирян Олег Кудрик отримав пряму червону.

Український боксер, перший віцепрезидент "Полісся" Олександр Усик спрогнозував перемогу житомирян у меншості.

“Динамо” - володар Кубку України з футболу