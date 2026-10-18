Игорь Костюк уволен с должности главного тренера «Динамо»
Киев • УНН
Игорь Суркис уволил Игоря Костюка после поражения от «Полесья» со счётом 1:3. К матчам 23 октября команду будет готовить Мацея Кендзёрек.
Решением президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса с должности главного тренера уволен Игорь Костюк. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.
Детали
После матча 9-го тура УПЛ против "Полесья", в котором "Динамо" потерпело поражение - 1:3, решением президента столичного клуба Игоря Суркиса с должности главного тренера уволен Игорь Костюк
До ближайших матчей чемпионата Украины, в частности 23 октября против "Кудровки", команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера будет готовить Мацей Кендзёрек.
Дополнение
Мацей Кендзёрек - ассистент главного тренера "Динамо". Ранее работал тренером-аналитиком, специалистом по стандартным положениям и главным тренером.
Родился 1 июля 1980 года, имеет высшее образование - степень бакалавра политических наук, получил тренерскую лицензию UEFA Pro Licence. Свою тренерскую карьеру начал в 2003 году, сначала работал главным тренером и ассистентом в командах польских низших лиг, с 2016 по 2020 год был ассистентом главного тренера в "Ракуве", который за это время выиграл вторую и первую польские лиги.
Игорь Костюк был назначен на должность тренера "Динамо" в декабре 2025 года. С ноября Костюк был исполняющим обязанности после того, как Александра Шовковского уволили.
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Под руководством Костюка "Динамо" провело 37 матчей, в которых одержало 24 победы, 3 ничьи и потерпело 10 поражений. Также под руководством Костюка "Динамо" завоевало Кубок Украины.
В 9-м туре УПЛ "Динамо" уступило "Полесью" - 3:1, при этом "волки" с 5-й минуты матча играли вдесятером, поскольку голкипер житомирян Олег Кудрик получил прямую красную карточку.
Украинский боксер, первый вице-президент "Полесья" Александр Усик спрогнозировал победу житомирян в меньшинстве.
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