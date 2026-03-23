“Полісся” звернулось до УАФ із проханням довічно дискваліфікувати арбітра Шурмана

Житомирське "Полісся" звернулося до Української асоціації футболу з проханням відсторонити пожиттєво від суддівської діяльності Дениса Шурмана після матчу 19-го туру Української Прем’єр-ліги "Полісся" - "Динамо", де арбітри припустилися низки помилок. Про це йдеться в заяві "Полісся", передає УНН.

Президент ФК "Полісся" Геннадій Буткевич та перший віцепрезидент Олександр Усик звернулися до голови Української асоціації футболу Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів Катерини Монзуль через грубі та результативні помилки арбітра матчу "Полісся" - "Динамо" - йдеться в заяві.

Вказується, що у зв’язку з допущенням грубих та результативних помилок арбітром ВАР Денисом Шурманом у матчі 19-го туру чемпіонату України між "Поліссям" та "Динамо", а саме: на 21-й хвилині - безпідставно не зарахований гол "Полісся"; на 45+3-й хвилині - відсутність очевидного дисциплінарного покарання гравця "Динамо" Крістіан Біловар за грубий фол із ризиком завдання серйозного ушкодження гравцю команди-суперника, відповідно до офіційних роз’яснень УАФ, вищезазначені рішення були визнані помилковими Головним експертом з арбітражу Ніколою Ріццолі, вказані рішення є грубими помилками, що мали прямий і визначальний вплив на результат матчу, що позбавили ігрової та чисельної переваги "Полісся" у матчі з прямим конкурентом.

У зв’язку з викладеним вище, а також беручи до уваги професійну оцінку, надану Головним експертом з арбітражу, просимо відсторонити від суддівської діяльності Дениса Шурмана - пожиттєво - зазначається у заяві.

УНН повідомляв, що президент житомирського "Полісся" Геннадій Буткевич звернувся до Української асоціації футболу з вимогою перевірити на поліграфі арбітрів матчу "Полісся" - "Динамо" через деякі рішення головного арбітра.

В УАФ заявили, що відкрили службові розслідування щодо деяких арбітрів та представників комітету.

"Полісся" вимагає від УАФ перевірити на поліграфі арбітрів матчу проти "Динамо" - в Асоціації відреагували

Раніше головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі розібрав епізоди в матчі "Полісся" - "Динамо".

Зокрема, Ріццолі вказав, що у моменті із голом Ліндона Емерллаху арбітр мав його зарахувати, а не зафікусувати фол проти Володимира Бражка, а також дати червону картку захиснику "Динамо" Крістіану Біловару за грубий фол проти Емерллаху.

Водночас, Ріццолі вважає, що арбітр допустив помилку при призначенні пенальті у ворота "Динамо", коли захисник "біло-синіх" Максим Коробов зіграв руками у власному штрафному.

Відомий український боксер Олександр Усик став першим віцепрезидентом футбольного клубу "Полісся".

"Це призначення - не просто зміна статусу, а початок масштабної трансформації. У новій ролі Олександр Усик зосередиться на стратегічних напрямках розвитку, одним із яких стане реформа суддівства в українському футболі", - сказав Буткевич.