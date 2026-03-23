«Полесье» обратилось в УАФ с просьбой пожизненно дисквалифицировать арбитра Шурмана

Житомирское "Полесье" обратилось в Украинскую ассоциацию футбола с просьбой пожизненно отстранить от судейской деятельности Дениса Шурмана после матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги "Полесье" - "Динамо", где арбитры допустили ряд ошибок. Об этом говорится в заявлении "Полесья", передает УНН.

Президент ФК "Полесье" Геннадий Буткевич и первый вице-президент Александр Усик обратились к главе Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко и главе Комитета арбитров Екатерине Монзуль из-за грубых и результативных ошибок арбитра матча "Полесье" - "Динамо" - говорится в заявлении.

Указывается, что в связи с допущением грубых и результативных ошибок арбитром ВАР Денисом Шурманом в матче 19-го тура чемпионата Украины между "Полесьем" и "Динамо", а именно: на 21-й минуте - безосновательно не засчитанный гол "Полесья"; на 45+3-й минуте - отсутствие очевидного дисциплинарного наказания игрока "Динамо" Кристиана Биловара за грубый фол с риском нанесения серьезного повреждения игроку команды-соперника, согласно официальным разъяснениям УАФ, вышеупомянутые решения были признаны ошибочными Главным экспертом по арбитражу Николой Риццоли, указанные решения являются грубыми ошибками, имевшими прямое и определяющее влияние на результат матча, лишившие игрового и численного преимущества "Полесья" в матче с прямым конкурентом.

В связи с изложенным выше, а также принимая во внимание профессиональную оценку, предоставленную Главным экспертом по арбитражу, просим отстранить от судейской деятельности Дениса Шурмана - пожизненно - отмечается в заявлении.

Дополнение

УНН сообщал, что президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич обратился в Украинскую ассоциацию футбола с требованием проверить на полиграфе арбитров матча "Полесье" - "Динамо" из-за некоторых решений главного арбитра.

В УАФ заявили, что открыли служебные расследования в отношении некоторых арбитров и представителей комитета.

"Полесье" требует от УАФ проверить на полиграфе арбитров матча против "Динамо" - в Ассоциации отреагировали

Ранее главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли разобрал эпизоды в матче "Полесье" - "Динамо".

В частности, Риццоли указал, что в моменте с голом Линдона Эмерллаху арбитр должен был его засчитать, а не зафиксировать фол против Владимира Бражко, а также дать красную карточку защитнику "Динамо" Кристиану Биловару за грубый фол против Эмерллаху.

В то же время, Риццоли считает, что арбитр допустил ошибку при назначении пенальти в ворота "Динамо", когда защитник "бело-синих" Максим Коробов сыграл руками в собственной штрафной.

Напомним

Известный украинский боксер Александр Усик стал первым вице-президентом футбольного клуба "Полесье".

"Это назначение - не просто смена статуса, а начало масштабной трансформации. В новой роли Александр Усик сосредоточится на стратегических направлениях развития, одним из которых станет реформа судейства в украинском футболе", - сказал Буткевич.