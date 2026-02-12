Олександр Усик підтримав Владислава Гераскевича після дискваліфікації на Олімпіаді-2026
Київ • УНН
Олександр Усик емоційно відреагував на дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026. Гераскевич відмовився йти на умови МОК і виступати без "шолома пам'яті" із зображеннями загиблих спортсменів.
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик у своїх соцмережах емоційно відреагував на вчинок українського склетоніста Владислава Гераскевича, який на Олімпіаді-2026 відмовився йти на умови МОК та був дискваліфікований. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram боксера.
Деталі
Отож, у себе в Instagram-Stories Олександр висловив слова підтримки Владиславу. Нагадаємо що Владислав висловив принципову позицію стосовно того, що він захотів виступати на змаганнях зі скелетону виключно в "шоломі пам'яті" Цей елемент екіпірування Гераскевича мав символічний характер, адже на ньому були зображені портрети загиблих спортсменів внаслідок російської агресії.
Отож, Олександр Усик долучився до флешмобу з приводу підтримки знаменитого скелетоніста.
"Я пишаюся тобою і повністю тебе підтримую, це позиція справжнього українця" - написав Усик.
Нагадаємо, що крім Усика, Гераскевича підтримала санкарка Олена Смага та гірськолижник Дмитро Шеп’юк.
Доповнення
МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні. Він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" — як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.
Владислав Гераскевич подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) через дискваліфікацію на Олімпіаді. Розгляд справи може відбутися протягом 24 годин.
