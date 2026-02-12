$43.030.06
Олександр Усик підтримав Владислава Гераскевича після дискваліфікації на Олімпіаді-2026

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Олександр Усик емоційно відреагував на дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026. Гераскевич відмовився йти на умови МОК і виступати без "шолома пам'яті" із зображеннями загиблих спортсменів.

Олександр Усик підтримав Владислава Гераскевича після дискваліфікації на Олімпіаді-2026

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик у своїх соцмережах емоційно відреагував на вчинок українського склетоніста Владислава Гераскевича, який на Олімпіаді-2026 відмовився йти на умови МОК та був дискваліфікований. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram боксера.

Деталі

Отож, у себе в  Instagram-Stories Олександр висловив слова підтримки Владиславу. Нагадаємо що Владислав висловив принципову позицію стосовно того, що він захотів виступати на змаганнях зі скелетону виключно в "шоломі пам'яті" Цей елемент екіпірування Гераскевича мав символічний характер, адже на ньому були зображені портрети загиблих спортсменів внаслідок російської агресії.

Отож, Олександр Усик долучився до флешмобу з приводу підтримки знаменитого скелетоніста.

"Я пишаюся тобою і повністю тебе підтримую, це позиція справжнього українця" - написав Усик.

Нагадаємо, що крім Усика, Гераскевича підтримала санкарка Олена Смага та гірськолижник Дмитро Шеп’юк.

Доповнення

МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні. Він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" — як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Владислав Гераскевич подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) через дискваліфікацію на Олімпіаді. Розгляд справи може відбутися протягом 24 годин.

Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність12.02.26, 16:09 • 12357 переглядiв

