$43.030.06
51.210.04
ukenru
14:09 • 40 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 1040 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 6790 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 12301 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 15910 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 25147 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 71547 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 47861 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 58122 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 45409 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність

Київ • УНН

 • 46 перегляди

В указі Президента зазначено, що Гераскевич був удостоєний нагороди "за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей".

Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність

Президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича, якого МОК позбавила можливості виступити на Олімпіаді через "шолом пам'яті", орденом Свободи, передає УНН.

Нагородити орденом Свободи Гераскевича Владислава Михайловича — члена національної олімпійської команди України, скелетоніста 

- йдеться в указі №119/2026.

У документі зазначено, що Гераскевич був удостоєний нагороди "за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей".

Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-202612.02.26, 11:16 • 25149 переглядiв

Раніше

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення МОК щодо дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича жахливим з моральної точки зору.

Доповнення

МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні. Він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" — як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

Антоніна Туманова

СпортПолітика
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна