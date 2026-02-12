Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
Київ • УНН
В указі Президента зазначено, що Гераскевич був удостоєний нагороди "за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей".
Президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича, якого МОК позбавила можливості виступити на Олімпіаді через "шолом пам'яті", орденом Свободи, передає УНН.
Нагородити орденом Свободи Гераскевича Владислава Михайловича — члена національної олімпійської команди України, скелетоніста
Раніше
Президент України Володимир Зеленський назвав рішення МОК щодо дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича жахливим з моральної точки зору.
Доповнення
МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні. Він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" — як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.
Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).