Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Киев • УНН
В указе Президента указано, что Гераскевич был удостоен награды "за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей".
Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича, которого МОК лишил возможности выступить на Олимпиаде из-за "шлема памяти", орденом Свободы, передает УНН.
Наградить орденом Свободы Гераскевича Владислава Михайловича — члена национальной олимпийской команды Украины, скелетониста
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение МОК о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича ужасным с моральной точки зрения.
Дополнение
МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне. Он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" — как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.
Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САС).