Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 952 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
11:56 • 6708 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
11:18 • 12261 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 15873 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
09:16 • 25123 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 71526 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
11 февраля, 19:42 • 47851 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 58110 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 45399 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В указе Президента указано, что Гераскевич был удостоен награды "за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей".

Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество

Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича, которого МОК лишил возможности выступить на Олимпиаде из-за "шлема памяти", орденом Свободы, передает УНН.

Наградить орденом Свободы Гераскевича Владислава Михайловича — члена национальной олимпийской команды Украины, скелетониста 

- говорится в указе №119/2026.

В документе указано, что Гераскевич был удостоен награды "за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей".

Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-202612.02.26, 11:16 • 25127 просмотров

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение МОК о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича ужасным с моральной точки зрения.

Дополнение

МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне. Он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" — как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САС).

Антонина Туманова

Спорт
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина