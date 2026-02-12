Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество

Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича, которого МОК лишил возможности выступить на Олимпиаде из-за "шлема памяти", орденом Свободы, передает УНН.

Наградить орденом Свободы Гераскевича Владислава Михайловича — члена национальной олимпийской команды Украины, скелетониста - говорится в указе №119/2026.

В документе указано, что Гераскевич был удостоен награды "за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей".

Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение МОК о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича ужасным с моральной точки зрения.

Дополнение

МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне. Он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" — как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САС).