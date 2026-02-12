$43.030.06
Эксклюзив
16:21 • 6494 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 11842 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
14:09 • 13158 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 17242 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 18556 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 20589 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 22437 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28234 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74093 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 49373 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Графики отключений электроэнергии
Александр Усик поддержал Владислава Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Александр Усик эмоционально отреагировал на дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026. Гераскевич отказался идти на условия МОК и выступать без "шлема памяти" с изображениями погибших спортсменов.

Александр Усик поддержал Владислава Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик в своих соцсетях эмоционально отреагировал на поступок украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который на Олимпиаде-2026 отказался идти на условия МОК и был дисквалифицирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram боксера.

Детали

Итак, у себя в Instagram-Stories Александр выразил слова поддержки Владиславу. Напомним, что Владислав выразил принципиальную позицию относительно того, что он захотел выступать на соревнованиях по скелетону исключительно в "шлеме памяти". Этот элемент экипировки Гераскевича имел символический характер, ведь на нем были изображены портреты погибших спортсменов в результате российской агрессии.

Итак, Александр Усик присоединился к флешмобу по поводу поддержки знаменитого скелетониста.

"Я горжусь тобой и полностью тебя поддерживаю, это позиция настоящего украинца" - написал Усик.

Напомним, что кроме Усика, Гераскевича поддержала саночница Елена Смага и горнолыжник Дмитрий Шепюк.

Дополнение

МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне. Он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" — как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Владислав Гераскевич подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за дисквалификации на Олимпиаде. Рассмотрение дела может состояться в течение 24 часов.

Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество12.02.26, 16:09 • 13158 просмотров

Станислав Кармазин

Спорт
Социальная сеть
Война в Украине
Александр Усик