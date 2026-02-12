Александр Усик поддержал Владислава Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик в своих соцсетях эмоционально отреагировал на поступок украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который на Олимпиаде-2026 отказался идти на условия МОК и был дисквалифицирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram боксера.

Детали

Итак, у себя в Instagram-Stories Александр выразил слова поддержки Владиславу. Напомним, что Владислав выразил принципиальную позицию относительно того, что он захотел выступать на соревнованиях по скелетону исключительно в "шлеме памяти". Этот элемент экипировки Гераскевича имел символический характер, ведь на нем были изображены портреты погибших спортсменов в результате российской агрессии.

Итак, Александр Усик присоединился к флешмобу по поводу поддержки знаменитого скелетониста.

"Я горжусь тобой и полностью тебя поддерживаю, это позиция настоящего украинца" - написал Усик.

Напомним, что кроме Усика, Гераскевича поддержала саночница Елена Смага и горнолыжник Дмитрий Шепюк.

Дополнение

МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне. Он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" — как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Владислав Гераскевич подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за дисквалификации на Олимпиаде. Рассмотрение дела может состояться в течение 24 часов.

Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество