Дюбуа vs Уордлі 2: анонс бою за титул WBO у Лондоні

У ніч з суботи, 17 жовтня, на неділю, 18 жовтня, відбудеться бій за титул чемпіона WBO у важкій вазі у Лондоні на арені "The O2", у якому чинний володар титулу Даніель Дюбуа буде протистояти Фабіо Уордлі у матчі-реванші, пише УНН.

У суботу на лондонській арені O2 Даніель Дюбуа захищатиме свій титул чемпіона WBO у важкій вазі проти свого співвітчизника Фабіо Уордлі в матчі-реванші їхньої захопливої ​​першої зустрічі у травні.

Перший бій

У травні Дюбуа та тодішній чемпіон WBO Уордлі вперше зустрілися в Манчестері. У цьому поєдинку Дюбуа здобув перемогу в 11 раунді технічним нокаутом, хоча бій проходив важко для Дюбуа.

Бій відбувся на арені Co-op Live. За інформацією агентства, Дюбуа запізнився на поєдинок через затори на дорогах.

Вже на 10-й секунді Уордлі відправив Дюбуа у нокдаун правим ударом, а згодом

повторив це у третьому раунді. Попри це, колишній чемпіон IBF зміг переломити хід бою та поступово перехопив ініціативу.

Попри два падіння, Дюбуа зміг адаптуватися, а вже починаючи з 4-го раунду перехопив ініціативу, нав'язавши Уордлі розмін ударами та розбивши супернику ніс.

На початку 11-го раунду рефері Говард Фостер зупинив бій.

Для Уордлі ця поразка стала першою у професійній кар’єрі. Тепер його рекорд становить 20 перемог, 1 поразка та 1 нічия.

Після завершення бою, Уордлі запитав: "Де моя мама? Я хочу повідомити мамі, що зі мною все гаразд".

Для Дюбуа перемога стала поверненням після поразки від українця Олександра Усика, який у липні минулого року нокаутував британця у п’ятому раунді на стадіоні "Вемблі" та відібрав у нього пояс IBF.

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Реванш у Лондоні

У серпні промоутер Дюбуа та Уордлі Френк Воррен, який, попри обіцянку, так і не подарував Олександру Усику Bentley, оголосив про реванш на рингу в "The O2".

"17 жовтня тут, у "The O2", у Лондоні, відбудеться реванш. Це буде один із найкращих поєдинків у важкій вазі, які ми бачили за останні роки. Це буде реванш чинного чемпіона Даніеля Дюбуа проти колишнього чемпіона Фабіо Уордлі. 17 жовтня ви побачите блискучий поєдинок. Не пропустіть його", - сказав Воррен.

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Стоячи на рингу навпроти Уордлі, Дюбуа сказав: "Ще одна впевнена перемога та дивовижний виступ. Не можу дочекатися. Давайте почнемо. Це просто війна. Коли ти заходиш у воду, то неминуче намокаєш. Мені подобається кожна мить цього. Не можу дочекатися".

Уордлі відповів: "Ми вийшли на той бій з безмежною впевненістю, але потрібно внести корективи. Я довів, що вмію пристосовуватися і можу змінюватися, і саме це нам потрібно зробити для цього бою".

Напередодні боксери провели битву поглядів перед боєм.

Де дивитися, фаворит

Вихід суперників на ринг заплановано на 00:30 ночі неділі, 18 жовтня, за київським часом. Шанувальники боксу зможуть спостерігати прямий ефір бою на відеоплатформі DAZN. Трансляція буде доступна за разовою підпискою за 913 гривень. Також показ поєдинку входить до місячного тарифного плану сервісу.

Букмекери фаворитом поєдинку вважають Дюбуа, на якого дають 1,3 коефіцієнт. На перемогу Уордлі - 3,75.