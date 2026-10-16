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Дюбуа vs Уордли 2: анонс боя за титул WBO в Лондоне

Киев • УНН

 • 11584 просмотра

В ночь на 18 октября Дюбуа проведёт реванш с Уордли за титул WBO в тяжёлом весе. Бой состоится на арене The O2.

Дюбуа vs Уордли 2: анонс боя за титул WBO в Лондоне

В ночь с субботы, 17 октября, на воскресенье, 18 октября, в Лондоне на арене "The O2" состоится бой за титул чемпиона WBO в тяжёлом весе, в котором действующий обладатель титула Даниэль Дюбуа будет противостоять Фабио Уордли в матче-реванше, пишет УНН

В субботу на лондонской арене O2 Даниэль Дюбуа будет защищать свой титул чемпиона WBO в тяжёлом весе против своего соотечественника Фабио Уордли в матче-реванше их захватывающей первой встречи в мае.

Первый бой 

В мае Дюбуа и тогдашний чемпион WBO Уордли впервые встретились в Манчестере. В этом поединке Дюбуа одержал победу в 11-м раунде техническим нокаутом, хотя бой складывался для Дюбуа тяжело. 

Бой состоялся на арене Co-op Live. По информации агентства, Дюбуа опоздал на поединок из-за пробок на дорогах.

Уже на 10-й секунде Уордли отправил Дюбуа в нокдаун правым ударом, а позднее 

повторил это в третьем раунде. Несмотря на это, бывший чемпион IBF смог переломить ход боя и постепенно перехватил инициативу.

Несмотря на два падения, Дюбуа смог адаптироваться, а уже начиная с 4-го раунда перехватил инициативу, навязав Уордли размен ударами и разбив сопернику нос.

В начале 11-го раунда рефери Говард Фостер остановил бой.

Для Уордли это поражение стало первым в профессиональной карьере. Теперь его рекорд составляет 20 побед, 1 поражение и 1 ничья.

После завершения боя Уордли спросил: "Где моя мама? Я хочу сообщить маме, что со мной всё в порядке".

Для Дюбуа победа стала возвращением после поражения от украинца Александра Усика, который в июле прошлого года нокаутировал британца в пятом раунде на стадионе "Уэмбли" и отобрал у него пояс IBF.

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Реванш в Лондоне

В августе промоутер Дюбуа и Уордли Фрэнк Уоррен, который, несмотря на обещание, так и не подарил Александру Усику Bentley, объявил о реванше на ринге в "The O2". 

"17 октября здесь, в "The O2", в Лондоне, состоится реванш. Это будет один из лучших поединков в тяжёлом весе, которые мы видели за последние годы. Это будет реванш действующего чемпиона Даниэля Дюбуа против бывшего чемпиона Фабио Уордли. 17 октября вы увидите блестящий поединок. Не пропустите его", — сказал Уоррен. 

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Стоя на ринге напротив Уордли, Дюбуа сказал: "Ещё одна уверенная победа и потрясающее выступление. Не могу дождаться. Давайте начнём. Это просто война. Когда заходишь в воду, неизбежно промокаешь. Мне нравится каждый момент этого. Не могу дождаться".

Уордли ответил: "Мы вышли на тот бой с безграничной уверенностью, но необходимо внести коррективы. Я доказал, что умею приспосабливаться и могу меняться, и именно это нам нужно сделать для этого боя". 

Накануне боксёры провели дуэль взглядов перед боем. 

Где смотреть, фаворит 

Выход соперников на ринг запланирован на 00:30 в ночь на воскресенье, 18 октября, по киевскому времени. Любители бокса смогут посмотреть прямую трансляцию боя на видеоплатформе DAZN. Трансляция будет доступна по разовой подписке за 913 гривен. Также показ поединка входит в месячный тарифный план сервиса.

Букмекеры считают фаворитом поединка Дюбуа, на которого дают коэффициент 1,3. На победу Уордли — 3,75. 

Павел Башинский

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Александр Усик
Лондон