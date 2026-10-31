Усик повертається у крузервейт у 2027 році заради абсолюту - менеджер

Олександр Усик може повернутися у крузервейт у 2027 році. Спершу він планує бій за титул IBF, а потім зустріч із Девідом Бенавідесом.

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик планує повернутися у крузервейт у 2027 році. Про це повідомив його менеджер Сергій Лапін, слова якого наводить Talk Sport, інформує УНН. Деталі За його словами, спершу Усик хоче поборотися за вакантний титул IBF, а потім зустрітися з Девідом Бенавідесом. Олександр планує повернутися до важкої ваги у 2027 році та знову стати абсолютним чемпіоном. Спочатку ми розглядаємо можливість провести бій за вакантний чемпіонський титул. Потім наша мета - зустрітися з Девідом Бенавідесом, об'єднати всі пояси та стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі - розповів Лапін. Він уточнив, що у команді українця розглядають 2027 рік як фінальний розділ його боксерської кар'єри. Він хоче завершити її в статусі абсолютного чемпіона дивізіону, у якому вперше зібрав усі пояси - сказав менеджер українця. Він пояснив, що Усик ніколи не був природженим надважковаговиком. "Важка вага - його рідний дивізіон. Він любить виклики, тому піднявся у вазі, підкорив надважкий дивізіон, а тепер повертається додому, щоб знову навести там лад", - додав Лапін. Нагадаємо У серпні колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях Олександр Усик зізнався, що перебуває на межі фізичного та психологічного виснаження через постійні тренування. За його словами, він готовий повісити рукавички на цвях одразу після наступного поєдинку. “Я йду за тобою, жалюгідне пузо” - Усик відповів Ф’юрі на пропозицію бою