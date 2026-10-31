Усик возвращается в первый тяжёлый вес в 2027 году ради абсолюта — менеджер

Александр Усик может вернуться в первый тяжёлый вес в 2027 году. Сначала он планирует бой за титул IBF, а затем встречу с Дэвидом Бенавидесом.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик планирует вернуться в первый тяжёлый вес в 2027 году. Об этом сообщил его менеджер Сергей Лапин, слова которого приводит Talk Sport, информирует УНН. Подробности По его словам, сначала Усик хочет побороться за вакантный титул IBF, а затем встретиться с Давидом Бенавидесом. Александр планирует вернуться в тяжёлый вес в 2027 году и снова стать абсолютным чемпионом. Сначала мы рассматриваем возможность провести бой за вакантный чемпионский титул. Затем наша цель — встретиться с Давидом Бенавидесом, объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе — рассказал Лапин. Он уточнил, что в команде украинца рассматривают 2027 год как финальную главу его боксерской карьеры. Он хочет завершить её в статусе абсолютного чемпиона дивизиона, в котором впервые собрал все пояса — сказал менеджер украинца. Он объяснил, что Усик никогда не был прирождённым супертяжеловесом. "Тяжёлый вес — его родной дивизион. Он любит вызовы, поэтому поднялся в весе, покорил супертяжёлый дивизион, а теперь возвращается домой, чтобы снова навести там порядок", — добавил Лапин. Напомним В августе бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Александр Усик признался, что находится на грани физического и психологического истощения из-за постоянных тренировок. По его словам, он готов повесить перчатки на гвоздь сразу после следующего поединка. «Я иду за тобой, жалкое пузо» — Усик ответил Фьюри на предложение о бое