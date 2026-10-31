$45.530.0650.680.09
ukenru
03:25 • 4022 просмотра
Усик возвращается в первый тяжёлый вес в 2027 году ради абсолюта — менеджер
01:22 • 13113 просмотра
Протесты у Конституционного трибунала Польши набирают обороты — в лагере Навроцкого заявляют о попытке государственного переворотаVideo
23:49 • 13442 просмотра
"Сильное решение": Зеленский призвал США ускорить передачу Украине 500 ракет для Patriot
23:18 • 11602 просмотра
Россия атаковала Харьков реактивными «шахедами»: есть попадания в трех районах
22:16 • 12539 просмотра
Три удара по одному объекту критической инфраструктуры: часть Киева без воды и электричества
30 октября, 21:22 • 12798 просмотра
В Польше разгорелся конфликт вокруг Конституционного трибунала — люди вышли на протестVideo
30 октября, 19:56 • 14571 просмотра
США одобрили возможную продажу Украине 500 ракет для систем Patriot
Эксклюзив
30 октября, 19:07 • 14713 просмотра
Вакцинация против гриппа в Украине задерживается — в Минздраве назвали причины
30 октября, 18:24 • 14407 просмотра
Украина созывает Совбез ООН после гибели 20 человек в результате ударов рфVideo
30 октября, 16:36 • 22383 просмотра
Переговоры в Абу-Даби откроют путь к встрече Зеленского с путиным: в МИД раскрыли детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярные новости
Форвард «Манчестер Сити» получил особое признание от Instagram — профиль игрока получил синий фон PhotoVideo30 октября, 18:04 • 12712 просмотра
США могут ограничить обмен разведданными с Германией из-за скандала с экс-главой разведки30 октября, 18:48 • 3572 просмотра
На испанском заводе, производящем снаряды для Украины, произошёл взрыв — СМИ30 октября, 19:03 • 4098 просмотра
Киноновинки недели: семь премьер, которые стоит увидеть на большом экранеVideo30 октября, 19:30 • 12053 просмотра
Удар рф по критической инфраструктуре оставил районы Киева без света30 октября, 20:58 • 3452 просмотра
публикации
Все семь финалистов «Автомобиля года — 2027» оказались электромобилямиPhoto30 октября, 17:27 • 20958 просмотра
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
Эксклюзив
30 октября, 14:03 • 30851 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
Эксклюзив
30 октября, 09:52 • 36755 просмотра
Как уборка влияет на энергию дома30 октября, 07:51 • 38459 просмотра
Укрытия, отсрочка и новые требования: как Кабмин планирует изменить работу бизнеса во время воздушной тревоги29 октября, 19:49 • 25903 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Киноновинки недели: семь премьер, которые стоит увидеть на большом экранеVideo30 октября, 19:30 • 12335 просмотра
Форвард «Манчестер Сити» получил особое признание от Instagram — профиль игрока получил синий фон PhotoVideo30 октября, 18:04 • 12952 просмотра
В Германии 70 спасателей снимали с дерева пьяного мужчину, который не смог спуститься после вечеринки30 октября, 14:32 • 21484 просмотра
Иэн Маккеллен отдал дань уважения коллеге по "Людям Икс" Патрику Стюарту и вспомнил об их дружбе30 октября, 08:10 • 28109 просмотра
Умерла звезда «Людей Икс» и «Звёздного пути» Патрик СтюартPhoto29 октября, 22:56 • 34492 просмотра
Актуальное
Отопление
MIM-104 Patriot
Фильм
Сериал
Крылатая ракета

Усик возвращается в первый тяжёлый вес в 2027 году ради абсолюта — менеджер

Киев • УНН

 • 4060 просмотра

Александр Усик может вернуться в первый тяжёлый вес в 2027 году. Сначала он планирует бой за титул IBF, а затем встречу с Дэвидом Бенавидесом.

Усик возвращается в первый тяжёлый вес в 2027 году ради абсолюта — менеджер

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик планирует вернуться в первый тяжёлый вес в 2027 году. Об этом сообщил его менеджер Сергей Лапин, слова которого приводит Talk Sport, информирует УНН.

Подробности

По его словам, сначала Усик хочет побороться за вакантный титул IBF, а затем встретиться с Давидом Бенавидесом.

Александр планирует вернуться в тяжёлый вес в 2027 году и снова стать абсолютным чемпионом. Сначала мы рассматриваем возможность провести бой за вакантный чемпионский титул. Затем наша цель — встретиться с Давидом Бенавидесом, объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе

— рассказал Лапин.

Он уточнил, что в команде украинца рассматривают 2027 год как финальную главу его боксерской карьеры.

Он хочет завершить её в статусе абсолютного чемпиона дивизиона, в котором впервые собрал все пояса

— сказал менеджер украинца.

Он объяснил, что Усик никогда не был прирождённым супертяжеловесом.

"Тяжёлый вес — его родной дивизион. Он любит вызовы, поэтому поднялся в весе, покорил супертяжёлый дивизион, а теперь возвращается домой, чтобы снова навести там порядок", — добавил Лапин.

Напомним

В августе бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Александр Усик признался, что находится на грани физического и психологического истощения из-за постоянных тренировок. По его словам, он готов повесить перчатки на гвоздь сразу после следующего поединка.

«Я иду за тобой, жалкое пузо» — Усик ответил Фьюри на предложение о бое08.09.26, 20:59 • 4083 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Александр Усик