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Чистая прибыль российской "ФосАгро" упала на 37% в третьем квартале 2026 года - разведка

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Чистая прибыль "ФосАгро" в III квартале 2026 года сократилась до 156 млн долларов. Себестоимость выросла более чем на 30%, а долг достиг 4,5 млрд долларов.

Чистая прибыль российской "ФосАгро" упала на 37% в третьем квартале 2026 года - разведка

Чистая прибыль одного из крупнейших российских производителей удобрений "ФосАгро" в третьем квартале 2026 года сократилась на 37%, до 156 миллионов долларов, однако растут производственные расходы и долги. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

За девять месяцев валовая прибыль сократилась на 27%, до 1,7 млрд долларов, а чистая - примерно на 67%, до 389 млн. Себестоимость за год выросла более чем на 30%. Подорожали сера и серная кислота, без которых не производят фосфорные удобрения: за полгода на них потратили около 503 млн долларов

- говорится в сообщении.

По имеющейся информации, компания продает продукцию преимущественно на экспорт, в частности в Индию, Бразилию и страны Африки, поэтому зависит от мировых цен, спроса и стоимости доставки.

В прошлом году она произвела 12,2 млн тонн продукции для более чем 100 стран, однако большие объемы не приносят прибыли, если отпускные цены отстают от расходов

- говорится в сообщении разведки.

В то же время увеличивается и долг компании. В частности, по информации разведки, долг на конец третьего квартала составлял около 4,5 млрд долларов, что на 11% больше, чем на конец 2025 года.

В прошлом году капитальные расходы составили около 836 млн долларов, а свободный денежный поток - всего 253 млн. Если прибыль и дальше будет падать, модернизацию придется оплачивать за счет займов.

Подобная картина наблюдается во всей российской промышленности: большие объемы производства и экспорта все хуже превращаются в прибыль

 - говорится в сообщении.

Напомним

рязанский нефтеперерабатывающий завод полностью прекратил работу после удара Сил обороны Украины дальнобойными БпЛА FP-1.

Алла Киосак

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