Військово-морські сили Індії планують оцінити можливість створення надзвукових крилатих ракет з обертовими детонаційними двигунами, які потенційно можуть перевершити традиційні силові установки за ефективністю. Про це повідомляє Naval News, пише УНН.

Деталі

Розробкою відповідної технології займається індійський стартап D-Propulse Aerospace, який у липні 2026 року провів 5 статичних випробувань прототипу двигуна протягом 24 годин.

Компанія також представила плани створення малогабаритних ракет для систем протиповітряної оборони, призначених для перехоплення безпілотників.

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Водночас ВМС Індії наголошують на необхідності незалежної оцінки технології, її готовності до практичного застосування та заявлених переваг над наявними двигунами.

Які можливості відкриває нова технологія

За оцінками окремих експертів, обертові детонаційні двигуни потенційно можуть бути на 15-25% ефективнішими за традиційні конструкції. Однак технологія досі має низку недоліків, серед яких нестабільність роботи, складність керування та високий рівень шуму.

У перспективі нові розробки можуть доповнити арсенал надзвукових крилатих ракет BrahMos, які Індія створила спільно з росією та активно використовує для потреб військово-морських сил.

В Індії також розраховують, що розвиток власних технологій ракетних двигунів дозволить зменшити залежність оборонної промисловості країни від іноземних постачальників.

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