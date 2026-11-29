Военно-морские силы Индии планируют оценить возможность создания сверхзвуковых крылатых ракет с вращающимися детонационными двигателями, которые потенциально могут превзойти традиционные силовые установки по эффективности. Об этом сообщает Naval News, пишет УНН.

Детали

Разработкой соответствующей технологии занимается индийский стартап D-Propulse Aerospace, который в июле 2026 года провел 5 статических испытаний прототипа двигателя в течение 24 часов.

Компания также представила планы создания малогабаритных ракет для систем противовоздушной обороны, предназначенных для перехвата беспилотников.

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В то же время ВМС Индии подчеркивают необходимость независимой оценки технологии, ее готовности к практическому применению и заявленных преимуществ перед имеющимися двигателями.

Какие возможности открывает новая технология

По оценкам отдельных экспертов, вращающиеся детонационные двигатели потенциально могут быть на 15–25% эффективнее традиционных конструкций. Однако технология по-прежнему имеет ряд недостатков, среди которых нестабильность работы, сложность управления и высокий уровень шума.

В перспективе новые разработки могут дополнить арсенал сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos, которые Индия создала совместно с Россией и активно использует для нужд военно-морских сил.

В Индии также рассчитывают, что развитие собственных технологий ракетных двигателей позволит уменьшить зависимость оборонной промышленности страны от иностранных поставщиков.

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