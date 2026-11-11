Індія спрощує візові правила для іноземців, щоб залучити більше туристів і студентів

Індія спрощує систему оформлення віз для іноземців, переглядаючи візові правила, щоб залучити більше туристів, студентів і людей, які приїжджають на лікування, а також полегшити ділові поїздки. Про це повідомляє Bloomberg посилаючись на Міністерство внутрішніх справ країни, пише УНН.

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Кількість основних категорій віз скоротили з 13 до 9, а підкатегорій — із 49 до 23. Крім того, анкети для подання заявок значно скоротять: кількість полів зменшиться на 65–70%.

За даними міністерства, зміни покликані усунути дублювання між різними типами віз і зробити систему зрозумілішою для іноземних відвідувачів. Уряд очікує, що оновлення допоможе збільшити кількість іноземних туристів, медичних мандрівників та студентів з-за кордону.

Завдяки об'єднанню категорій і скороченню обсягу інформації, яку мають надавати заявники, влада прагне прискорити процес оформлення віз і зменшити плутанину щодо того, який саме тип дозволу на в'їзд потрібно обрати.

Реформа відбувається на тлі прагнення Індії скористатися зростанням популярності країни як туристичного напрямку, а також її позицією одного з провідних постачальників відносно доступних медичних послуг та освітніх можливостей.

У міністерстві зазначили, що зміни є частиною ширшої роботи над прискоренням оформлення віз і спрощенням процедури для заявників, а також заохоченням подорожей та економічної співпраці з Індією.

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