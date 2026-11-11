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Индия упрощает визовые правила для иностранцев, чтобы привлечь больше туристов и студентов

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Индия сократила основные визовые категории с 13 до 9, а подкатегории — с 49 до 23. В анкетах станет на 65–70% меньше полей.

Индия упрощает визовые правила для иностранцев, чтобы привлечь больше туристов и студентов

Индия упрощает систему оформления виз для иностранцев, пересматривая визовые правила, чтобы привлечь больше туристов, студентов и людей, приезжающих на лечение, а также облегчить деловые поездки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство внутренних дел страны, пишет УНН.

Детали

Количество основных категорий виз сократили с 13 до 9, а подкатегорий — с 49 до 23. Кроме того, анкеты для подачи заявлений значительно сократят: количество полей уменьшится на 65–70%.

По данным министерства, изменения призваны устранить дублирование между различными типами виз и сделать систему более понятной для иностранных посетителей. Правительство ожидает, что обновление поможет увеличить количество иностранных туристов, медицинских путешественников и студентов из-за рубежа.

Благодаря объединению категорий и сокращению объема информации, которую должны предоставлять заявители, власти стремятся ускорить процесс оформления виз и уменьшить путаницу относительно того, какой именно тип разрешения на въезд следует выбрать.

Реформа происходит на фоне стремления Индии воспользоваться ростом популярности страны как туристического направления, а также ее статусом одного из ведущих поставщиков относительно доступных медицинских услуг и образовательных возможностей.

В министерстве отметили, что изменения являются частью более широкой работы по ускорению оформления виз и упрощению процедуры для заявителей, а также поощрению поездок и экономического сотрудничества с Индией.

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Ольга Розгон

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