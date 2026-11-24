В российских беспилотниках, которые применялись для атак на Украину в 2025 году, обнаружили SIM-карты литовских мобильных операторов. Об этом стало известно в ходе международного журналистского расследования, проведённого на основе документов украинской военной разведки. Европейская комиссия уже отреагировала на опубликованную информацию и призвала государства — члены ЕС расследовать случаи возможного использования европейских SIM-карт российскими военными, сообщает УНН со ссылкой на LRT.

Детали

По данным журналистского расследования, в российских беспилотниках, которые использовались во время войны против Украины, обнаружили SIM-карты литовских мобильных операторов Tele2 и Telia. В распоряжении журналистов оказались документы украинской военной разведки, содержащие информацию об иностранной продукции, обнаруженной в российском вооружении.

Литовский оператор мобильной связи Tele2 подтвердил журналистам информацию о восьми SIM-картах, которые были приобретены и активированы в 2024 году. Представитель компании Линас Марцинкявичюс предположил, что SIM-карты могли попасть к третьим лицам через посредников. В то же время точные обстоятельства их попадания к российским военным остаются неизвестными.

В документах украинской разведки также упоминаются SIM-карты другого литовского оператора. Однако журналистам не удалось установить обстоятельства их приобретения, а также выяснить их точное количество.

Отметим, что с 1 января 2025 года в Литве действует обязательная идентификация покупателей новых SIM-карт предоплаченной мобильной связи. Соответствующие законодательные изменения были введены прежде всего для противодействия мошенничеству и другим преступлениям.

Реакция Европейской комиссии

Европейская комиссия, получив информацию о результатах международного журналистского расследования, призвала государства — члены Европейского союза проверить возможные случаи использования европейских SIM-карт российскими военными.

"Если есть подозрения, что европейские SIM-карты использовались в российских военных операциях, мы призываем государства-члены расследовать такие случаи", — заявили в Еврокомиссии.

Там также напомнили, что экспорт SIM-карт в Россию подпадает под санкционные ограничения Европейского союза.

Как отреагировали в Литве

Главный советник президента Литвы Дайвидас Матулёнис во вторник, 24 ноября, прокомментировал результаты журналистского расследования в эфире радиостанции Žinių radijas. Он отметил, что в настоящее время не располагает подробной информацией об обнаружении литовских SIM-карт в российских беспилотниках, и не исключил, что опубликованные сведения могут оказаться недостоверными. В то же время представитель администрации президента Литвы не привёл доказательств, опровергающих результаты журналистского расследования.

В настоящее время остаётся неизвестным, начнут ли литовские правоохранительные органы отдельное расследование по факту обнаружения продукции местных мобильных операторов в российском вооружении.

Россия продолжает получать западные компоненты несмотря на санкции

Обнаружение литовских SIM-карт стало частью более масштабного международного журналистского расследования о попадании иностранной продукции в российский военно-промышленный комплекс. В расследовании приняли участие литовское издание 15min, украинское The Kyiv Independent, бельгийское De Tijd, международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), а также Paper Trail Media.

Журналисты установили, что, несмотря на многолетнее действие международных санкций, в российском вооружении продолжают находить продукцию западных компаний. В частности, речь идёт об электронных компонентах производителей из Соединённых Штатов Америки, Швейцарии, Германии и Великобритании. При этом некоторые из обнаруженных компонентов были изготовлены уже в феврале 2026 года, то есть почти через четыре года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и введения масштабных международных санкций.

Отдельные западные производители в ответ на запросы журналистов заявили, что соблюдают действующие санкционные ограничения и не осуществляют поставки своей продукции в Россию.

Контекст

По данным Офиса генерального прокурора Украины, в рамках расследований украинские правоохранители обнаружили более 16 тысяч иностранных компонентов в российском вооружении.

На обнаруженных компонентах зафиксировали маркировку компаний из более чем 30 стран мира. В публичную базу данных War & Sanctions Главного управления разведки Министерства обороны Украины внесли информацию о более чем 6,3 тысячи иностранных компонентов, обнаруженных в российском вооружении.

Напомним

Незадолго до этого ГУР обнародовало данные о 54 предприятиях концерна "КРЭТ", 19 из которых не имеют санкций. Они поставляют компоненты для ракет, авиации и БПЛА РФ.