кремль планує використати "нелегітимність" Зеленського для порушення будь-яких "мирних" угод - ISW

8 грудня, 19:50 • 10046 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 18014 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 19219 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 25020 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 25558 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 29790 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 37426 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 34525 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18512 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 35216 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Трьох російських солдатів засудили за вбивство прокремлівського американського добровольця8 грудня, 18:43 • 4504 перегляди
путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2026 роціPhoto8 грудня, 20:46 • 4900 перегляди
"Знаєте, що я їм дав? Нічого" – Трамп розкритикував допомогу Байдена Україні та назвав журналістку "огидною"Video8 грудня, 20:56 • 5358 перегляди
Краматорськ під ударом: російська авіабомба поранила чотирьох, серед них діти8 грудня, 21:21 • 3092 перегляди
Сили оборони України перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом - 7 корпус ДШВVideo8 грудня, 21:42 • 5930 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 37423 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 34523 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 35216 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 45141 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 45141 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого
кремль планує використати "нелегітимність" Зеленського для порушення будь-яких "мирних" угод - ISW

Київ • УНН

 • 6 перегляди

В Інституті вивчення війни прогнозують, що кремль може використати заяви про нібито нелегітимність Президента Зеленського для порушення майбутніх мирних угод. При цьому російські спецслужби планують дестабілізацію в Україні через "мирні протести".

кремль може використати свої хибні заяви про нібито нелегітимність Президента України Володимира Зеленського, щоб порушити будь-яку майбутню мирну угоду, яку він підпише з Україною у час, обраний росією. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики посилаються на заяву уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, за словами якого російські спецслужби планують дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, організовуючи нібито "мирні протести" у великих містах по всьому півдню та сході України.

кремль, включаючи президента росії володимира путіна, давно використовує навмисні перекручування українського законодавства та української Конституції, щоб стверджувати, що Зеленський є нелегітимним Українська розвідка, зокрема, виявила російську інформаційну кампанію "Майдан-3" у 2024 році, яка мала на меті поширити сумніви щодо легітимності Зеленського

- нагадують в ISW.

Там розцінюють, що повідомлення про спробу росії розпалювати протести в Україні, ймовірно, також спрямовані на посилення хибного наративу про те, що нинішній український уряд не має підтримки українського народу.

Нагадаємо

Напередодні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські спецслужби планують розхитати ситуацію всередині України під виглядом нібито "мирних протестів" - зокрема, вони планують акції в Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві та Києві.

У Конгресі США хочуть перевірити, чи пов’язані православні церкви в Америці зі спецслужбами рф 18.11.25, 05:59 • 4654 перегляди

