кремль планує використати "нелегітимність" Зеленського для порушення будь-яких "мирних" угод - ISW
Київ • УНН
В Інституті вивчення війни прогнозують, що кремль може використати заяви про нібито нелегітимність Президента Зеленського для порушення майбутніх мирних угод. При цьому російські спецслужби планують дестабілізацію в Україні через "мирні протести".
кремль може використати свої хибні заяви про нібито нелегітимність Президента України Володимира Зеленського, щоб порушити будь-яку майбутню мирну угоду, яку він підпише з Україною у час, обраний росією. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Аналітики посилаються на заяву уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, за словами якого російські спецслужби планують дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, організовуючи нібито "мирні протести" у великих містах по всьому півдню та сході України.
кремль, включаючи президента росії володимира путіна, давно використовує навмисні перекручування українського законодавства та української Конституції, щоб стверджувати, що Зеленський є нелегітимним Українська розвідка, зокрема, виявила російську інформаційну кампанію "Майдан-3" у 2024 році, яка мала на меті поширити сумніви щодо легітимності Зеленського
Там розцінюють, що повідомлення про спробу росії розпалювати протести в Україні, ймовірно, також спрямовані на посилення хибного наративу про те, що нинішній український уряд не має підтримки українського народу.
Нагадаємо
Напередодні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські спецслужби планують розхитати ситуацію всередині України під виглядом нібито "мирних протестів" - зокрема, вони планують акції в Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві та Києві.
