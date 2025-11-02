$42.080.01
19:16
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
2 ноября, 14:42
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
2 ноября, 13:45
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
2 ноября, 10:54
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
Чехия готовит рекордный набор в армию в 2026 году

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Чешская армия намерена привлечь 2250 новых солдат в 2026 году, что станет одним из самых высоких показателей за ее историю. Этот план превышает предыдущий рекорд 2006 года, когда в ряды армии вступили 2262 человека.

Чехия готовит рекордный набор в армию в 2026 году

Чешская армия планирует в следующем году привлечь 2250 новых солдат, что станет одним из самых высоких показателей за всю историю страны. Этот план превышает рекорд предыдущего самого масштабного набора 2006 года, когда в ряды армии вступили 2262 человека. Об этом сообщает Сesky.Radio, пишет УНН.

Подробности

Государственный секретарь Министерства обороны (Петр Ванчура) утвердил план набора на 2026 год. План предусматривает количество 2250 новопризванных солдат

– сообщила iROZHLAS Магдалена Гинчикова из пресс-службы министерства. 

В этом году запланированное количество в 2100 новых солдат удалось достичь уже в конце августа, отмечал директор кадрового агентства армии Владимир Студеный. До конца года остаются еще около 200 вакантных должностей базового курса, которые, по словам Ивы Беднаржовой из кадрового агентства, будут успешно заполнены.

МИД РФ сравнил Зеленского с Гитлером: в Чехии напомнили, кто на самом деле поддерживал нацистов31.10.25, 21:56 • 11487 просмотров

В начале 2025 года в составе чешской армии насчитывалось 28 285 военнослужащих, включая подразделения Военной полиции, Военной разведки, Замковой стражи и студентов Университета обороны в Брно. 

Целевой показатель набора рассчитывается на основе бюджета на следующий год и прогноза численности личного состава. В этом году ожидаемый прирост, учитывая увольнения и завершение службы, составит около 650 человек – самый высокий показатель за последние пять лет.

В Праге митингующие требовали вернуть украинский флаг на фасад Нацмузея Чехии31.10.25, 01:03 • 3232 просмотра

Степан Гафтко

