Чехия готовит рекордный набор в армию в 2026 году

Чешская армия планирует в следующем году привлечь 2250 новых солдат, что станет одним из самых высоких показателей за всю историю страны. Этот план превышает рекорд предыдущего самого масштабного набора 2006 года, когда в ряды армии вступили 2262 человека. Об этом сообщает Сesky.Radio, пишет УНН.

Подробности

Государственный секретарь Министерства обороны (Петр Ванчура) утвердил план набора на 2026 год. План предусматривает количество 2250 новопризванных солдат – сообщила iROZHLAS Магдалена Гинчикова из пресс-службы министерства.

В этом году запланированное количество в 2100 новых солдат удалось достичь уже в конце августа, отмечал директор кадрового агентства армии Владимир Студеный. До конца года остаются еще около 200 вакантных должностей базового курса, которые, по словам Ивы Беднаржовой из кадрового агентства, будут успешно заполнены.

В начале 2025 года в составе чешской армии насчитывалось 28 285 военнослужащих, включая подразделения Военной полиции, Военной разведки, Замковой стражи и студентов Университета обороны в Брно.

Целевой показатель набора рассчитывается на основе бюджета на следующий год и прогноза численности личного состава. В этом году ожидаемый прирост, учитывая увольнения и завершение службы, составит около 650 человек – самый высокий показатель за последние пять лет.

