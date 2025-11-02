Чехія готує рекордний набір до армії у 2026 році

Чеська армія планує наступного року залучити 2250 нових солдатів, що стане одним із найвищих показників за всю історію країни. Цей план перевищує рекорд попереднього наймасштабнішого набору 2006 року, коли до лав армії вступили 2262 особи. Про це повідомляє Сesky.Radio, пише УНН.

Деталі

Державний секретар Міністерства оборони (Петр Ванчура) затвердив план набору на 2026 рік. План передбачає кількість 2250 новопризваних солдатів – повідомила iROZHLAS Магдалена Гінчіковa з пресслужби міністерства.

Цього року заплановану кількість у 2100 нових солдатів вдалося досягти вже наприкінці серпня, зазначав директор кадрового агентства армії Володимир Студений. До кінця року залишаються ще близько 200 вакантних посад базового курсу, які, за словами Іви Беднаржової з кадрового агентства, буде успішно заповнено.

На початку 2025 року у складі чеської армії налічувалося 28 285 військовослужбовців, включно з підрозділами Військової поліції, Військової розвідки, Замкової варти та студентами Університету оборони в Брно.

Цільовий показник набору розраховується на основі бюджету на наступний рік та прогнозу чисельності особового складу. Цього року очікуваний приріст, враховуючи звільнення та завершення служби, складе близько 650 осіб – найвищий показник за останні п’ять років.

