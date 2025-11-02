Чехія готує рекордний набір до армії у 2026 році

$42.080.01
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 15079 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
2 листопада, 13:45 • 21576 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 33637 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопада
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 41487 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров'я: поради фітнес-тренера
1 листопада, 14:21 • 52052 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 76086 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 83438 перегляди
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 109290 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологині
1 листопада, 06:00 • 98879 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
Солдати КНДР, взяті в полон в Україні, просять передати їх Південній Кореї
США готують військовий плацдарм поблизу Венесуели - Reuters
Міноборони Британії на прохання короля Чарльза ІІІ позбавить його брата Ендрю звання віце-адмірала
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+Film
У Чорному морі після атаки дронів загорівся російський танкер: зафіксовано розлив нафти
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 33629 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 41481 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 109289 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 98877 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 105265 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Барак Обама
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Донецька область
Бельгія
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto15:41 • 10188 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 33472 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 83438 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 105265 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 58908 перегляди
Техніка
Дипломатка
Фільм
Fox News
Золото

Чехія готує рекордний набір до армії у 2026 році

Київ • УНН

 • 1250 перегляди

Чеська армія має намір залучити 2250 нових солдатів у 2026 році, що стане одним із найвищих показників за її історію. Цей план перевищує попередній рекорд 2006 року, коли до лав армії вступили 2262 особи.

Чехія готує рекордний набір до армії у 2026 році

Чеська армія планує наступного року залучити 2250 нових солдатів, що стане одним із найвищих показників за всю історію країни. Цей план перевищує рекорд попереднього наймасштабнішого набору 2006 року, коли до лав армії вступили 2262 особи. Про це повідомляє Сesky.Radio, пише УНН.

Деталі

Державний секретар Міністерства оборони (Петр Ванчура) затвердив план набору на 2026 рік. План передбачає кількість 2250 новопризваних солдатів

– повідомила iROZHLAS Магдалена Гінчіковa з пресслужби міністерства. 

Цього року заплановану кількість у 2100 нових солдатів вдалося досягти вже наприкінці серпня, зазначав директор кадрового агентства армії Володимир Студений. До кінця року залишаються ще близько 200 вакантних посад базового курсу, які, за словами Іви Беднаржової з кадрового агентства, буде успішно заповнено.

мзс рф порівняло Зеленського із Гітлером: у Чехії нагадали, хто насправді підтримував нацистів31.10.25, 21:56 • 11494 перегляди

На початку 2025 року у складі чеської армії налічувалося 28 285 військовослужбовців, включно з підрозділами Військової поліції, Військової розвідки, Замкової варти та студентами Університету оборони в Брно. 

Цільовий показник набору розраховується на основі бюджету на наступний рік та прогнозу чисельності особового складу. Цього року очікуваний приріст, враховуючи звільнення та завершення служби, складе близько 650 осіб – найвищий показник за останні п’ять років.

У Празі мітингарі вимагали повернути український прапор на фасад Нацмузею Чехії31.10.25, 01:03 • 3232 перегляди

Степан Гафтко

