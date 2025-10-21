$41.760.03
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
Рада назначила Бережную главой Минкульта
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Имела бы символическое значение: Кислица провел параллели между встречей Трампа и Путина в Будапеште и событиями 1956 года

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Сергей Кислица отметил, что возможная встреча лидеров США и России 23 октября в Будапеште совпала бы с 69-й годовщиной подавления революции в Венгрии советскими войсками. Украинский дипломат подчеркнул небрежность в выборе даты и места встречи.

Имела бы символическое значение: Кислица провел параллели между встречей Трампа и Путина в Будапеште и событиями 1956 года

Если бы встреча лидеров США и россии Дональда Трампа и владимира путина состоялась 23 октября текущего года в Будапеште, то это ознаменовало бы 69-ю годовщину подавления революции в Венгрии войсками СССР. Об этом написал в Facebook Первый заместитель Министра иностранных дел Украины, бывший постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, передает УНН.

Детали

Украинский дипломат напомнил, что революция в Венгрии началась именно 23 октября 1956 года и была окончательно подавлена советскими войсками в ноябре того же года.

Тот, кто изначально предложил дату и место встречи, очевидно, очень небрежно отнесся к значению годовщины трагедии вторжения 1956 года во время встречи с членом "Тройки", которого считают ответственным за решение осуществить вооруженную агрессию против Украины

- написал Кислица.

Контекст

Революция в Венгрии 1956 года началась из-за недовольства населения политикой правящей прокоммунистической Венгерской партии трудящихся, в рядах которой шла борьба за власть. Один из ее руководителей, Имре Надь, став премьер-министром, развернул в стране реформы, которые не понравились советскому руководству во главе с Никитой Хрущевым.

В октябре 1956 года студенты университетов Будапешта вышли на демонстрации с требованиями вывести из страны советские войска и назначить свободные выборы в органы власти. По демонстрантам открыли огонь сотрудники Управления госбезопасности (венгерский аналог КГБ СССР - ред), а также советские подразделения, дислоцированные в городе.

Позже Советский Союз согласился вывести свои войска из Будапешта, но на самом деле маршал СССР Георгий Жуков готовил военную операцию "Вихрь", целью которой было подавление "контрреволюции". В это время Имре Надь объявил о выходе своей страны из Организации Варшавского договора - блока социалистических стран, существовавшего с 1955 по 1991 годы.

В начале ноября 1956 года в Будапеште произошли кровавые бои между советскими войсками и венгерскими повстанцами, к которым частично присоединилась венгерская армия. В результате боев погибло около 2500-3000 венгров, большинство из которых были убиты в Будапеште. Еще 20 000 венгров получили ранения, а примерно 200 тысяч были вынуждены бежать из страны, в частности в соседнюю Австрию.

Советские потери составили более 670 человек убитыми, 1251 ранеными, еще 51 человек пропал без вести.

Премьер-министр Имре Надь, министр обороны Венгрии Павел Малетер и еще несколько человек были казнены в 1958 году как "контрреволюционеры и предатели" венгерского народа. Главой социалистической Венгрии с 1956 до 1988 года был советский ставленник Янош Кадар.

Российский шпион заявил, что Путина в Будапеште планируют убить по сговору британских спецслужб

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
