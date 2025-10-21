$41.760.03
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 9492 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 14818 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 17522 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 17605 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 17870 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 16463 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
21 жовтня, 07:32 • 15099 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
21 жовтня, 06:03 • 31512 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20621 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
Мала б символічне значення: Кислиця провів паралелі між зустріччю Трампа і путіна в Будапешті і подіями 1956 року

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Сергій Кислиця зазначив, що можлива зустріч лідерів США та росії 23 жовтня в Будапешті збіглася б з 69-ю річницею придушення революції в Угорщині радянськими військами. Український дипломат наголосив на недбалості у виборі дати та місця зустрічі.

Мала б символічне значення: Кислиця провів паралелі між зустріччю Трампа і путіна в Будапешті і подіями 1956 року

Якщо зустріч лідерів США і росії Дональда Трампа і володимира путіна відбулась б 23 жовтня поточного року в Будапешті, то це ознаменувало б 69-річницю придушення революції в Угорщині військами СРСР. Про це написав у Facebook перший заступник Міністра закордонних справ України, колишній постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, передає УНН.

Деталі

Український дипломат нагадав, що революція в Угорщині розпочалась саме 23 жовтня 1956 році і було остаточно придушене радянськими військами в листопаді того ж року.

Той, хто спочатку запропонував дату та місце зустрічі, очевидно, дуже недбало поставився до значення річниці трагедії вторгнення 1956 року під час зустрічі з членом "Трійки", якого вважають відповідальним за рішення здійснити збройну агресію проти України

- написав Кислиця.

Контекст

Революція в Угорщині 1956 року розпочалась через невдоволення населенням політики правлячої прокомуністичної Угорської партії трудящих, в лавах якої точилась боротьба за владу. Один з її керівників, Імре Надь, ставши прем’єр-міністром, розгорнув в країні реформи, що не сподобались радянському керівництву на чолі з Микитою Хрущовим.

В жовтні 1956 року студенти університетів Будапешта вийшли на демонстрації з вимогами вивести з країни радянські війська і призначити вільні вибори до органів влади. По демонстрантах відкрили вогонь співробітники Управління держбезпеки (угорський аналог КДБ СРСР - ред), а також радянські підрозділи, дислоковані в місті.

Пізніше Радянський Союз погодився вивести свої війська з Будапешту, але насправді маршал СРСР Георгій Жуков готував військову операцію "Вихор", метою якої було придушення "контрреволюції". У цей час Імре Надь оголосив про вихід своєї країни з Організації Варшавського договору - блоку соціалістичних країн, що існував з 1955 по 1991 роки.

На початку листопада 1956 року в Будапешті відбулись криваві бої між радянськими військами і угорськими повстанцями, до яких частково доєдналась угорська армія. В результаті боїв загинуло близько 2500-3000 угорців, більшість з яких були вбиті в Будапешті. Ще 20 000 угорців отримали поранення, а приблизно 200 тисяч були змушені втекти з країни, зокрема в сусідню Австрію.

Радянські втрати склали понад 670 чоловік вбитими, 1251 пораненими, ще 51 людина зникла безвісти.

Прем’єр-міністр Імре Надь, міністр оборони Угорщини Павел Малетер і ще декілька чоловік були страчені в 1958 році як "контрреволюціонери і зрадники" угорського народу. Головою соціалістичної Угорщини з 1956 до 1988 року був радянський ставленик Янош Кадар.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
