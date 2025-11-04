ukenru
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Экс-прокурор САП усомнился в существовании "пленок Миндича": "Когда нечего коммуницировать – лучше сказать, что оно в работе"

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Бывший прокурор САП Станислав Броневицкий назвал "медвежьей услугой" для антикоррупционных органов так называемые "Пленки Миндича".

Экс-прокурор САП усомнился в существовании "пленок Миндича": "Когда нечего коммуницировать – лучше сказать, что оно в работе"
Станислав Броневицкий. Фото: hromadske

Существуют ли так называемые "Пленки Миндича"? Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий в интервью для программы "Тени больших денег" выразил сомнения относительно существования таких записей, а также назвал их "медвежьей услугой" для антикоррупционных органов, сообщает УНН.

На вопрос журналистки Натальи Мосейчук, о том существуют ли "пленки Миндича", бывший прокурор ответил:

"Возможно что-то и существует, но то, что получило широкую огласку – "пленки Миндича" - я думаю, если бы они были, то была бы уже подозрение"

Бывший прокурор Броневицкий подчеркнул, что вся ситуация с "пленками" очень серьезная – ведь длительное время обсуждается то, чего никто не слышал, а антикоррупционные органы – НАБУ и САП – втягиваются в политику.

"Верно было сказано, что страна пролетела над очень серьезной пропастью и когда начинают обсуждать то, чего на самом деле не существует, то чего никто не слышал – это очень серьезная опасность для государственности в целом. (…) Пришивают пленки, которые никто никогда не слышал, потому что не мог слышать. Давайте откровенно, даже если бы какие-то пленки существовали, то кто имеет к ним доступ? Детективы и прокуроры. Каким образом это стало известно широкой общественности, если бы теоретически оно существовало? Это опять же вопрос к утечкам. (…) Откуда-то сочится. Этого нет. Я более чем убежден – как бы оно было, то это давно бы уже стало предметом общественного обсуждения. Три месяца прошло (…) Это мне напоминает ситуацию с унитазами – потом оказывается, что унитазы не в этой квартире не там. Но их вбросили. И все об этом говорили. И эта картинка гуляла (речь идет о "золотых" унитазах якобы из квартиры Тимура Миндича. Как позже оказалось – фото были сделаны в квартире, принадлежащей тестю нардепа Антона Яценко — Ивану Кравчуку – ред.)", - пояснил свою позицию Броневицкий.

Он считает, что вся ситуация с "пленками Миндича" это сознательное или несознательное затягивание правоохранительных антикоррупционных органов в политику.

"Я хотел бы знать для чего это делается. Но те, кто это сделали, по моему убеждению, сделали медвежью услугу, потому что теперь САП и НАБУ будут постоянно отвечать за то, что сделали те, кто выходил на Майдан ("картонный Майдан"- ред.) и те, кто говорил о пленках Миндича. Потому что их будут постоянно спрашивать – а что же с пленками? А ответа у них нет", - подчеркнул экс-прокурор.

На уточнение, что руководитель САП отказывается коммуницировать дело "пленок Миндича" из-за того, что оно еще в работе, Броневицкий уточнил:

"А существует ли оно? Когда нечего коммуницировать – лучше сказать, что оно в работе".

Он также отметил, что, учитывая скорость, с которой движутся другие расследования, трудно сказать, сколько это дело еще будет находиться в работе и будет ли вообще какой-либо результат.

Напомним

Напомним, что Тимур Миндич — совладелец студии "Квартал 95", является фигурантом дела НАБУ относительно вероятного хищения государственных средств.

Скандал с пленками Миндича разразился в июле 2025 года, когда появились первые сообщения о тайных записях в квартире Миндича. Однако с тех пор не было обнародовано никаких записей, на которых якобы могли обсуждаться коррупционные схемы.

Лилия Подоляк

