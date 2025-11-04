Експрокурор САП засумнівався в існуванні "плівок Міндіча": "Коли немає що комунікувати – краще сказати, що воно в роботі"

Станіслав Броневицький. Фото: hromadske

Чи існують так звані "Плівки Міндіча"? Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький в інтерв’ю для програми "Тіні великих грошей" висловив сумніви щодо існування таких записів, а також назвав їх "ведмежою послугою" для антикорупційних органів, повідомляє УНН.

На запитання журналістки Наталії Мосейчук, про те чи існують "плівки Міндіча", колишній прокурор відповів:

"Можливо щось і існує, але те, що набуло широкого розголосу – "плівки Міндіча" - я думаю, якщо б вони були, то була б вже підозра"

Колишній прокурор Броневицький наголосив, що вся ситуація з "плівками" дуже серйозна – адже тривалий час обговорюється те, чого ніхто не чув, а антикорупційні органи – НАБУ і САП – втягуються у політику.

"Вірно було сказано, що країна пролетіла над дуже серйозною прірвою і коли починають обговорювати те, чого насправді не існує, те чого ніхто не чув – це дуже серйозна небезпека для державності в цілому. (…) Пришивають плівки, які ніхто ніколи не чув, бо не міг чути. Давайте відверто, навіть якщо б якісь плівки існували, то хто має до них доступ? Детективи і прокурори. Яким чином це стало відомо широкому загалу, якщо б теоретично воно існувало? Це знову ж питання до витоків. (…) Звідкись сочиться. Цього немає. Я більш ніж переконаний – як би воно було, то це давно б вже стало предметом суспільного обговорення. Три місяці пройшло (…) Це мені нагадує ситуацію з унітазами – потім виявляється, що унітази не в цій квартирі не там. Але їх вкинули. І всі про це говорили. І ця картинка гуляла (мова йде про "золоті" унітази нібито з квартири Тімура Міндіча. Як пізніше виявилося – фото були зроблені в квартирі, що належить тестю нардепа Антона Яценка — Іванові Кравчуку – ред.)", - пояснив свою позицію Броневицький.

Він вважає, що вся ситуація з "плівками Міндича" це свідоме або не свідоме затягування правоохоронних антикорупційних органів у політику.

"Я хотів би знати для чого це робиться. Але ті, хто це зробили, на моє переконання, зробили ведмежу послугу, тому що тепер САП і НАБУ будуть постійно відповідати за те, що зробили ті, хто виходив на Майдан ("картонковий Майдан"- ред.) і ті, хто говорив про плівки Міндіча. Тому що їх будуть постійно питати – а що ж з плівками? А відповіді у них немає", - наголосив експрокурор.

На уточнення, що керівник САП відмовляється комунікувати справу "плівок Міндіча" через те, що вона ще в роботі, Броневицький уточнив:

"А чи існує воно? Коли немає що комунікувати – краще сказати, що воно в роботі".

Він також зауважив, що зважаючи на швидкість з якою рухаються інші розслідування важко скільки ця справа ще перебуватиме у роботі і чи взагалі буде якийсь результат.



Нагадаємо

Нагадаємо, що Тимур Міндіч — співвласник студії "Квартал 95", є фігурантом справи НАБУ щодо ймовірного розкрадання державних коштів.

Скандал з плівками Міндіча вибухнув у липні 2025 року, коли з’явилися перші повідомлення про таємні записи в квартирі Міндіча. Однак з того часу не було оприлюднено жодних записів, на яких нібито могли обговорюватися корупційні схеми.