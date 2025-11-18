В городах Словакии прошли протесты против Фицо в годовщину Бархатной революции

$42.070.02
48.790.20
ukenru
08:43 • 7776 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
07:59 • 14046 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
07:00 • 13967 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 51719 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 44548 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 42288 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 35819 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 25706 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 68754 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 27331 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 68750 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 100002 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 91902 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 149187 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 126116 просмотра
В городах Словакии прошли протесты против Фицо в годовщину Бархатной революции

Киев • УНН

 • 1172 просмотра

Тысячи словаков вышли на протесты против премьер-министра Роберта Фицо и его пророссийской позиции. Акции состоялись по случаю годовщины Бархатной революции 1989 года, которую правительство Фицо отменило как государственный праздник.

В городах Словакии прошли протесты против Фицо в годовщину Бархатной революции

Десятки тысяч человек в Словакии в понедельник протестовали против популистского премьер-министра Роберта Фицо и его пророссийской позиции, по случаю годовщины Бархатной революции 1989 года, которая положила конец десятилетиям коммунистического правления в бывшей Чехословакии. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Митинги и шествия прошли в десятках городов. Протестующие на Площади Свободы в дождливой столице Братиславе скандировали: "Нам Фицо надоел", "Мы хотим перемен" и "Отставка".

Один из плакатов в толпе содержал слова покойного президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела, которые стали девизом Бархатной революции: "Правда и любовь должны победить ложь и ненависть".

Словакия не поддержит использование активов рф для помощи Украине - Фицо08.11.25, 19:31 • 8161 просмотр

Как отмечает издание, Фицо уже давно является противоречивой фигурой в Словакии, и тысячи людей неоднократно выходили на протесты против его политики. Самый свежий повод - его правительство отменило национальный праздник в понедельник, который отмечал Бархатную революцию, объяснив это мерами жесткой экономии.

Михал Шимечка, лидер главной оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", отверг это объяснение.

"Это не имеет никакого отношения к экономике или сбережениям. Роберт Фицо просто хочет сказать нам, что праздник свободы бесполезен, что свобода бесполезна. Мы ценим свободу и не позволим, чтобы ее у нас отняли", — сказал Шимечка.

Напомним

14 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время выступления в школе города Попрад призвал школьников, поддерживающих Украину, поехать на войну с россиянами. Часть учеников покинула зал, развернув украинский флаг.

Ольга Розгон

Новости Мира
российская пропаганда
Митинги в Украине
Ассошиэйтед Пресс
Братислава
Роберт Фицо
Чешская Республика
Словакия