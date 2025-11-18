В городах Словакии прошли протесты против Фицо в годовщину Бархатной революции
Тысячи словаков вышли на протесты против премьер-министра Роберта Фицо и его пророссийской позиции. Акции состоялись по случаю годовщины Бархатной революции 1989 года, которую правительство Фицо отменило как государственный праздник.
Десятки тысяч человек в Словакии в понедельник протестовали против популистского премьер-министра Роберта Фицо и его пророссийской позиции, по случаю годовщины Бархатной революции 1989 года, которая положила конец десятилетиям коммунистического правления в бывшей Чехословакии. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Подробности
Митинги и шествия прошли в десятках городов. Протестующие на Площади Свободы в дождливой столице Братиславе скандировали: "Нам Фицо надоел", "Мы хотим перемен" и "Отставка".
Один из плакатов в толпе содержал слова покойного президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела, которые стали девизом Бархатной революции: "Правда и любовь должны победить ложь и ненависть".
Как отмечает издание, Фицо уже давно является противоречивой фигурой в Словакии, и тысячи людей неоднократно выходили на протесты против его политики. Самый свежий повод - его правительство отменило национальный праздник в понедельник, который отмечал Бархатную революцию, объяснив это мерами жесткой экономии.
Михал Шимечка, лидер главной оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", отверг это объяснение.
"Это не имеет никакого отношения к экономике или сбережениям. Роберт Фицо просто хочет сказать нам, что праздник свободы бесполезен, что свобода бесполезна. Мы ценим свободу и не позволим, чтобы ее у нас отняли", — сказал Шимечка.
Напомним
