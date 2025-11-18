У містах Словаччини відбулися протести проти Фіцо на річницю Оксамитової революції

$42.070.02
48.790.20
ukenru
08:43 • 5738 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
07:59 • 11868 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
07:00 • 12742 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 50585 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 43588 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 41797 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 35505 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 25627 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 67714 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 27246 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
83%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети над Україною18 листопада, 01:39 • 28036 перегляди
Європейські звички для здоров'я, які варто перейняти18 листопада, 01:59 • 20300 перегляди
Трамп погодився на санкційний закон проти рф, але є умова18 листопада, 02:25 • 13756 перегляди
Людську свідомість можна буде завантажити у роботів Optimus - Маск18 листопада, 03:19 • 13397 перегляди
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб05:44 • 15015 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 67721 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 99067 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 91040 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 148323 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 125298 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Дональд Туск
Тім Кук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Донецька область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 52 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 27434 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 36428 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 36523 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 29798 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

У містах Словаччини відбулися протести проти Фіцо на річницю Оксамитової революції

Київ • УНН

 • 938 перегляди

Тисячі словаків вийшли на протести проти прем’єр-міністра Роберта Фіцо та його проросійської позиції. Акції відбулися з нагоди річниці Оксамитової революції 1989 року, яку уряд Фіцо скасував як державне свято.

У містах Словаччини відбулися протести проти Фіцо на річницю Оксамитової революції

Десятки тисяч людей у Словаччині в понеділок протестували проти популістського прем’єр-міністра Роберта Фіцо та його проросійської позиції, з нагоди річниці Оксамитової революції 1989 року, яка поклала край десятиліттям комуністичного правління в колишній Чехословаччині. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Мітинги та ходи відбулися в десятках міст. Протестувальники на Площі Свободи в дощовій столиці Братиславі скандували: "Нам Фіцо набрид", "Ми хочемо змін" та "Відставка".

Один із плакатів у натовпі містив слова покійного президента Чехословаччини та Чехії Вацлава Гавела, які стали девізом Оксамитової революції: "Правда і любов повинні перемогти брехню та ненависть".

Словаччина не підтримає використання активів рф для допомоги Україні - Фіцо08.11.25, 19:31 • 8161 перегляд

Як зазначає видання Фіцо вже давно є суперечливою фігурою у Словаччині, і тисячі людей неодноразово виходили на протести проти його політики. Найсвіжіший привід - його уряд скасував національне свято у понеділок, яке відзначало Оксамитову революцію, пояснивши це заходами жорсткої економії.

Міхал Шімечка, лідер головної опозиційної партії "Прогресивна Словаччина", відкинув це пояснення.

"Це не має жодного стосунку до економіки чи заощаджень. Роберт Фіко просто хоче сказати нам, що свято свободи марне, що свобода марна. Ми цінуємо свободу і не дозволимо, щоб її в нас відібрали" — сказав Шімечка.

Нагадаємо

14 листопала прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час виступу в школі міста Попрад закликав школярів, які підтримують Україну, поїхати на війну з росіянами. Частина учнів залишила залу, розгорнувши український прапор.

Ольга Розгон

Новини Світу
російська пропаганда
Мітинги в Україні
Ассошіейтед Прес
Братислава
Роберт Фіцо
Чехія
Словаччина