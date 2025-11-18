У містах Словаччини відбулися протести проти Фіцо на річницю Оксамитової революції
Київ • УНН
Тисячі словаків вийшли на протести проти прем’єр-міністра Роберта Фіцо та його проросійської позиції. Акції відбулися з нагоди річниці Оксамитової революції 1989 року, яку уряд Фіцо скасував як державне свято.
Десятки тисяч людей у Словаччині в понеділок протестували проти популістського прем’єр-міністра Роберта Фіцо та його проросійської позиції, з нагоди річниці Оксамитової революції 1989 року, яка поклала край десятиліттям комуністичного правління в колишній Чехословаччині. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Мітинги та ходи відбулися в десятках міст. Протестувальники на Площі Свободи в дощовій столиці Братиславі скандували: "Нам Фіцо набрид", "Ми хочемо змін" та "Відставка".
Один із плакатів у натовпі містив слова покійного президента Чехословаччини та Чехії Вацлава Гавела, які стали девізом Оксамитової революції: "Правда і любов повинні перемогти брехню та ненависть".
Словаччина не підтримає використання активів рф для допомоги Україні - Фіцо08.11.25, 19:31 • 8161 перегляд
Як зазначає видання Фіцо вже давно є суперечливою фігурою у Словаччині, і тисячі людей неодноразово виходили на протести проти його політики. Найсвіжіший привід - його уряд скасував національне свято у понеділок, яке відзначало Оксамитову революцію, пояснивши це заходами жорсткої економії.
Міхал Шімечка, лідер головної опозиційної партії "Прогресивна Словаччина", відкинув це пояснення.
"Це не має жодного стосунку до економіки чи заощаджень. Роберт Фіко просто хоче сказати нам, що свято свободи марне, що свобода марна. Ми цінуємо свободу і не дозволимо, щоб її в нас відібрали" — сказав Шімечка.
Нагадаємо
14 листопала прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час виступу в школі міста Попрад закликав школярів, які підтримують Україну, поїхати на війну з росіянами. Частина учнів залишила залу, розгорнувши український прапор.