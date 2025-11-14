"Йдіть на війну в Україну, якщо підтримуєте її": словацькі школярі встали і пішли під час зустрічі з Фіцо

$42.060.03
48.880.23
ukenru
14 листопада, 18:09 • 15227 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27212 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24566 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23100 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20686 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16110 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38817 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31568 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53241 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31087 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шукав "легкі заробітки": на Сумщині викрили молодика, який палив військові авто 14 листопада, 16:30 • 2644 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12177 перегляди
Апеляція залишила під вартою заступницю гендиректора філії Енергоатому, яку викрили на систематичному хабарництві14 листопада, 16:55 • 4976 перегляди
Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"14 листопада, 17:31 • 4348 перегляди
У США зафіксували першу смерть від алергії на м’ясо після укусу кліща14 листопада, 19:09 • 2746 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38816 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31567 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 28829 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53241 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 282099 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кіріакос Міцотакіс
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12178 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38816 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 17511 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 34176 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 30039 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

"Йдіть на війну в Україну, якщо підтримуєте її": словацькі школярі встали і пішли під час зустрічі з Фіцо

Київ • УНН

 • 10147 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час виступу в школі міста Попрад закликав школярів, які підтримують Україну, поїхати на війну з росіянами. Частина учнів залишила залу, розгорнувши український прапор.

"Йдіть на війну в Україну, якщо підтримуєте її": словацькі школярі встали і пішли під час зустрічі з Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко висловився на адресу школярів, які підтримують Україну - він запропонував їм самим поїхати на війну з росіянами. Про це повідомляє УНН з посиланням на словацьке видання Denník N.

Деталі

Під час виступу в школі міста Попрад на півночі Словаччини Фіцо закликав школярів врахувати поточний стан російської економіки. Він заявив, що "найбільша проблема полягає в тому, що Європейський Союз збирається надати 140 млрд для продовження війни".

Під "продовженням війни" Фіцо мав на увазі підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Коли частина учнів обурилась цими його словами, Фіцо заявив, що ці діти мають їхати в Україну.

Якщо ви такі герої в цих чорних футболках і так сильно підтримуєте війну, то йдіть туди

– заявив Фіцо.

Після цих слів частина школярів почали дзвеніти ключами, тим самим заглушаючи слова Фіцо.

Далі вони залишили залу, де відбувалась зустріч – одна з дівчат розгорнула український прапор.

Пізніше Фіцо прокоментував цей інцидент в Facebook.

Коли була можливість обговорити, вони встали і пішли. Інші готові обговорювати і поважати іншу думку, бо без неї немає вільної дискусії і без вільної дискусії немає демократії

 – написав він.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв про зацікавленість у дружніх відносинах його країни з усіма, хто бажає співпрацювати, включно з росією.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
Україна