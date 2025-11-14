"Йдіть на війну в Україну, якщо підтримуєте її": словацькі школярі встали і пішли під час зустрічі з Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко висловився на адресу школярів, які підтримують Україну - він запропонував їм самим поїхати на війну з росіянами. Про це повідомляє УНН з посиланням на словацьке видання Denník N.

Деталі

Під час виступу в школі міста Попрад на півночі Словаччини Фіцо закликав школярів врахувати поточний стан російської економіки. Він заявив, що "найбільша проблема полягає в тому, що Європейський Союз збирається надати 140 млрд для продовження війни".

Під "продовженням війни" Фіцо мав на увазі підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Коли частина учнів обурилась цими його словами, Фіцо заявив, що ці діти мають їхати в Україну.

Якщо ви такі герої в цих чорних футболках і так сильно підтримуєте війну, то йдіть туди – заявив Фіцо.

Після цих слів частина школярів почали дзвеніти ключами, тим самим заглушаючи слова Фіцо.

Далі вони залишили залу, де відбувалась зустріч – одна з дівчат розгорнула український прапор.

Пізніше Фіцо прокоментував цей інцидент в Facebook.

Коли була можливість обговорити, вони встали і пішли. Інші готові обговорювати і поважати іншу думку, бо без неї немає вільної дискусії і без вільної дискусії немає демократії – написав він.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв про зацікавленість у дружніх відносинах його країни з усіма, хто бажає співпрацювати, включно з росією.