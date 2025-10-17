Словаччина хоче дружити з усіма хто зацікавлений в ній, включно з рф - Фіцо

Словаччина зацікавлена мати дружні відносини з усіма хто зацікавлений співпрацювати з Будапештом, включно з росією, Китаєм. Про це заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, передає УНН.

Словаччина - це країна яка йде через політику, яка орієнтована на всі чотири світові сторони. Ми хочемо бути вашими хорошими сусідами (тобто України – ред.) і допомагати. Ми хочемо мати хороші, дружні відносини з усіма тими хто зацікавлений мати дружні відносини з нами. Це і російська федерація, включно з Китаєм, В'єтнамом, всі хто зацікавлений співпрацювати з нашою країною - це країна якою зацікавимося ми