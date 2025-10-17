Словаччина хоче дружити з усіма хто зацікавлений в ній, включно з рф - Фіцо
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про зацікавленість країни у дружніх відносинах з усіма, хто бажає співпрацювати, включно з Росією та Китаєм. Водночас, Словаччина прагне бути добрим сусідом для України та допомагати їй.
Деталі
Словаччина - це країна яка йде через політику, яка орієнтована на всі чотири світові сторони. Ми хочемо бути вашими хорошими сусідами (тобто України – ред.) і допомагати. Ми хочемо мати хороші, дружні відносини з усіма тими хто зацікавлений мати дружні відносини з нами. Це і російська федерація, включно з Китаєм, В'єтнамом, всі хто зацікавлений співпрацювати з нашою країною - це країна якою зацікавимося ми
Разом з тим Фіцо наголосив, що Словаччина та Україна хоче бути добрими сусідами.
Війна закінчиться й ми будемо потрібні один одному. Словаччині важливо мати стабільного сусіда, який готовий разом з нами бороти різні виклики
Доповнення
Фіцо неодноразово відзначався проросійськими заявами.
Він ставив під сумнів суверенітет України, стверджуючи, що вона перебуває під "абсолютним впливом Сполучених Штатів". Фіцо закликав Київ поступитися територією росії, щоб покласти край війні, і сказав, що Словаччина буде проти вступу України до НАТО, оскільки такий крок може спровокувати третю світову війну.
Згодом він змінив вектор і його заяви стали менш радикальними. Фіцо зараз заявляє, що Словаччина підтримує суверенну незалежність України, втім головний інтерес також у "припиненні війни".
Також він заявляв, що Словаччина підтримує незалежність та територіальну цілісність України.
Фіцо говорив, що Словаччина підтримує європейську інтеграцію України.
Влітку цього року він зазначав, що підтримує членство України в ЄС, але не може уявити членство України в НАТО.