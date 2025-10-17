Словакия хочет дружить со всеми, кто заинтересован в ней, включая рф - Фицо

$41.640.12
48.520.01
ukenru
14:20 • 920 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 4618 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
Эксклюзив
11:59 • 10440 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57 • 10120 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
11:03 • 13318 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
17 октября, 08:14 • 20119 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 45336 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
17 октября, 05:53 • 28545 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 59055 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 61505 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
Потери врага: армия РФ недосчиталась 730 солдат и более полутысячи БпЛА за сутки17 октября, 04:45 • 10222 просмотра
Долгое пребывание на позициях и проблемы с выплатами: военный омбудсмен назвала темы самых частых жалоб17 октября, 07:12 • 11364 просмотра
Аварийные отключения света охватили Киев и 12 областей - Укрэнерго17 октября, 07:12 • 4848 просмотра
Враг атаковал энергетику в четырех областях - Минэнерго17 октября, 07:42 • 25743 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 10204 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 45335 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 72434 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 101376 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 68990 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 92828 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Венгрия
Германия
Реклама
УНН Lite
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 10238 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 50218 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 98466 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 75027 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 76211 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Financial Times
Северный поток
Сухой Су-30

Словакия хочет дружить со всеми, кто заинтересован в ней, включая рф - Фицо

Киев • УНН

 • 1106 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о заинтересованности страны в дружественных отношениях со всеми, кто желает сотрудничать, включая россию и Китай. В то же время, Словакия стремится быть хорошим соседом для Украины и помогать ей.

Словакия хочет дружить со всеми, кто заинтересован в ней, включая рф - Фицо

Словакия заинтересована в дружественных отношениях со всеми, кто заинтересован в сотрудничестве с Будапештом, включая россию, Китай. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Юлией Свириденко, передает УНН.

Детали

Словакия - это страна, которая проводит политику, ориентированную на все четыре стороны света. Мы хотим быть вашими хорошими соседями (то есть Украины - ред.) и помогать. Мы хотим иметь хорошие, дружественные отношения со всеми, кто заинтересован в дружественных отношениях с нами. Это и российская федерация, включая Китай, Вьетнам, все, кто заинтересован в сотрудничестве с нашей страной - это страна, которой заинтересуемся мы

- заявил Фицо.

Вместе с тем Фицо подчеркнул, что Словакия и Украина хотят быть добрыми соседями.

Война закончится, и мы будем нужны друг другу. Словакии важно иметь стабильного соседа, который готов вместе с нами бороться с различными вызовами

 - отметил Фицо.

Дополнение

Фицо неоднократно отличался пророссийскими заявлениями.

Он ставил под сомнение суверенитет Украины, утверждая, что она находится под "абсолютным влиянием Соединенных Штатов". Фицо призывал Киев уступить территорию россии, чтобы положить конец войне, и сказал, что Словакия будет против вступления Украины в НАТО, поскольку такой шаг может спровоцировать третью мировую войну.

Впоследствии он изменил вектор, и его заявления стали менее радикальными. Фицо сейчас заявляет, что Словакия поддерживает суверенную независимость Украины, однако главный интерес также в "прекращении войны".

Также он заявлял, что Словакия поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.

Фицо говорил, что Словакия поддерживает европейскую интеграцию Украины.

Летом этого года он отмечал, что поддерживает членство Украины в ЕС, но не может представить членство Украины в НАТО.

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Вьетнам
НАТО
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Европейский Союз
Словакия
Китай
Соединённые Штаты
Украина