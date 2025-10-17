Словакия хочет дружить со всеми, кто заинтересован в ней, включая рф - Фицо

Словакия заинтересована в дружественных отношениях со всеми, кто заинтересован в сотрудничестве с Будапештом, включая россию, Китай. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Юлией Свириденко, передает УНН.

Словакия - это страна, которая проводит политику, ориентированную на все четыре стороны света. Мы хотим быть вашими хорошими соседями (то есть Украины - ред.) и помогать. Мы хотим иметь хорошие, дружественные отношения со всеми, кто заинтересован в дружественных отношениях с нами. Это и российская федерация, включая Китай, Вьетнам, все, кто заинтересован в сотрудничестве с нашей страной - это страна, которой заинтересуемся мы