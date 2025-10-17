Словакия хочет дружить со всеми, кто заинтересован в ней, включая рф - Фицо
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о заинтересованности страны в дружественных отношениях со всеми, кто желает сотрудничать, включая россию и Китай. В то же время, Словакия стремится быть хорошим соседом для Украины и помогать ей.
Словакия заинтересована в дружественных отношениях со всеми, кто заинтересован в сотрудничестве с Будапештом, включая россию, Китай. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Юлией Свириденко, передает УНН.
Детали
Словакия - это страна, которая проводит политику, ориентированную на все четыре стороны света. Мы хотим быть вашими хорошими соседями (то есть Украины - ред.) и помогать. Мы хотим иметь хорошие, дружественные отношения со всеми, кто заинтересован в дружественных отношениях с нами. Это и российская федерация, включая Китай, Вьетнам, все, кто заинтересован в сотрудничестве с нашей страной - это страна, которой заинтересуемся мы
Вместе с тем Фицо подчеркнул, что Словакия и Украина хотят быть добрыми соседями.
Война закончится, и мы будем нужны друг другу. Словакии важно иметь стабильного соседа, который готов вместе с нами бороться с различными вызовами
Дополнение
Фицо неоднократно отличался пророссийскими заявлениями.
Он ставил под сомнение суверенитет Украины, утверждая, что она находится под "абсолютным влиянием Соединенных Штатов". Фицо призывал Киев уступить территорию россии, чтобы положить конец войне, и сказал, что Словакия будет против вступления Украины в НАТО, поскольку такой шаг может спровоцировать третью мировую войну.
Впоследствии он изменил вектор, и его заявления стали менее радикальными. Фицо сейчас заявляет, что Словакия поддерживает суверенную независимость Украины, однако главный интерес также в "прекращении войны".
Также он заявлял, что Словакия поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.
Фицо говорил, что Словакия поддерживает европейскую интеграцию Украины.
Летом этого года он отмечал, что поддерживает членство Украины в ЕС, но не может представить членство Украины в НАТО.