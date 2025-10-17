Фіцо до Свириденко: Словаччина підтримує незалежність та територіальну цілісність України

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина підтримує незалежність та територіальну цілісність України. Про це він сказав звертаючись до прем'єрки Юлії Свириденко під час відкриття спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій, передає УНН.

Скажу відверто, є багато тем в яких словацький та український уряд має різні думки. Але таке життя…Тому в нас є сьогодні можливість разом, тет-а-тет спілкуватися про речі, які не тільки нас об'єднують, але й про те, як просувати те в чому в нас не має однакової думки й шукати якісь розумні рішення. Але одна річ є 100%, пані прем'єр-міністр - уряд Словацької Республіки підтримує суверенітет та незалежність України, територіальну цілісність. Нашим першим інтересом є кінець війни та зупинка ескалації