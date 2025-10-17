Фіцо до Свириденко: Словаччина підтримує незалежність та територіальну цілісність України
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про підтримку незалежності та територіальної цілісності України. Він також висловився за зустріч путіна та Трампа в Угорщині, пропонуючи допомогу в її організації.
Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина підтримує незалежність та територіальну цілісність України. Про це він сказав звертаючись до прем'єрки Юлії Свириденко під час відкриття спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій, передає УНН.
Скажу відверто, є багато тем в яких словацький та український уряд має різні думки. Але таке життя…Тому в нас є сьогодні можливість разом, тет-а-тет спілкуватися про речі, які не тільки нас об'єднують, але й про те, як просувати те в чому в нас не має однакової думки й шукати якісь розумні рішення. Але одна річ є 100%, пані прем'єр-міністр - уряд Словацької Республіки підтримує суверенітет та незалежність України, територіальну цілісність. Нашим першим інтересом є кінець війни та зупинка ескалації
Він зазначив, що зі словацького боку та їх точки зору дуже важливо досягнути справедливого, стійкого миру.
Ми сусіди й сусіди повинні жити в гарних умовах, допомагати один одному, особливо, коли одному із сусідів допомога потрібна
Окрім того, він заявив, що підтримує зустріч російського диктатора володимира путіна та Дональда Трампа в Угорщині.
Ми максимально підтримуємо таку зустріч (путіна та Трампа в Угорщині – ред.) Словацький уряд пропонує будь-яку допомогу нашим партнерам
Доповнення
У серпні словацький прем'єр-міністр заявляв, що підтримує вступ України до Європейського Союзу, але не до НАТО. Фіцо після телеконференції з лідерами ЄС наголосив, що без вирішення питань "територіальних змін" рухатися далі у спробі узгодження припинення вогню і встановлення миру в Україні, буде, з його точки зору, важко.
Окрім того, Фіцо закликав надати росії гарантії безпеки.