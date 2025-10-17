Премьер Словакии подтвердил поддержку суверенитета Украины, но выступает за переговоры путина и Трампа

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Об этом он сказал, обращаясь к премьер-министру Юлии Свириденко во время открытия совместных межправительственных украинско-словацких консультаций, передает УНН.

Скажу откровенно, есть много тем, по которым словацкое и украинское правительство имеют разные мнения. Но такова жизнь… Поэтому у нас есть сегодня возможность вместе, тет-а-тет общаться о вещах, которые не только нас объединяют, но и о том, как продвигать то, в чем у нас нет одинакового мнения, и искать какие-то разумные решения. Но одна вещь на 100% верна, госпожа премьер-министр – правительство Словацкой Республики поддерживает суверенитет и независимость Украины, территориальную целостность. Нашим первым интересом является конец войны и остановка эскалации