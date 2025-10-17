$41.640.12
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несет
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Премьер Словакии подтвердил поддержку суверенитета Украины, но выступает за переговоры путина и Трампа

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о поддержке независимости и территориальной целостности Украины. Он также высказался за встречу путина и Трампа в Венгрии, предлагая помощь в ее организации.

Премьер Словакии подтвердил поддержку суверенитета Украины, но выступает за переговоры путина и Трампа

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Об этом он сказал, обращаясь к премьер-министру Юлии Свириденко во время открытия совместных межправительственных украинско-словацких консультаций, передает УНН.

Скажу откровенно, есть много тем, по которым словацкое и украинское правительство имеют разные мнения. Но такова жизнь… Поэтому у нас есть сегодня возможность вместе, тет-а-тет общаться о вещах, которые не только нас объединяют, но и о том, как продвигать то, в чем у нас нет одинакового мнения, и искать какие-то разумные решения. Но одна вещь на 100% верна, госпожа премьер-министр – правительство Словацкой Республики поддерживает суверенитет и независимость Украины, территориальную целостность. Нашим первым интересом является конец войны и остановка эскалации

- заявил Фицо.

Он отметил, что со словацкой стороны и с их точки зрения очень важно достичь справедливого, устойчивого мира.

Мы соседи, и соседи должны жить в хороших условиях, помогать друг другу, особенно когда одному из соседей нужна помощь

- сказал Фицо.

Кроме того, он заявил, что поддерживает встречу российского диктатора владимира путина и Дональда Трампа в Венгрии.

Мы максимально поддерживаем такую встречу (путина и Трампа в Венгрии – ред.). Словацкое правительство предлагает любую помощь нашим партнерам

- сказал Фицо.

Дополнение

В августе словацкий премьер-министр заявлял, что поддерживает вступление Украины в Европейский Союз, но не в НАТО. Фицо после телеконференции с лидерами ЕС подчеркнул, что без решения вопросов "территориальных изменений" двигаться дальше в попытке согласования прекращения огня и установления мира в Украине будет, с его точки зрения, трудно.

Кроме того, Фицо призвал предоставить России гарантии безопасности.

Анна Мурашко

