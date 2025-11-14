"Идите на войну в Украину, если поддерживаете ее": словацкие школьники встали и ушли во время встречи с Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко высказался в адрес школьников, поддерживающих Украину - он предложил им самим поехать на войну с россиянами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на словацкое издание Denník N.

Подробности

Во время выступления в школе города Попрад на севере Словакии Фицо призвал школьников учесть текущее состояние российской экономики. Он заявил, что "самая большая проблема заключается в том, что Европейский Союз собирается предоставить 140 млрд для продолжения войны".

Под "продолжением войны" Фицо имел в виду поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Когда часть учеников возмутилась этими его словами, Фицо заявил, что эти дети должны ехать в Украину.

Если вы такие герои в этих черных футболках и так сильно поддерживаете войну, то идите туда – заявил Фицо.

После этих слов часть школьников начали звенеть ключами, тем самым заглушая слова Фицо.

Далее они покинули зал, где проходила встреча – одна из девушек развернула украинский флаг.

Позже Фицо прокомментировал этот инцидент в Facebook.

Когда была возможность обсудить, они встали и ушли. Другие готовы обсуждать и уважать другое мнение, потому что без него нет свободной дискуссии и без свободной дискуссии нет демократии – написал он.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял о заинтересованности в дружественных отношениях его страны со всеми, кто желает сотрудничать, включая россию.