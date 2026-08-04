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Война с Ираном сделала Бельгию полностью зависимой от россии в отношении СПГ в июле - Bloomberg

Киев • УНН

 • 3768 просмотра

В июле Бельгия импортировала 0,4 млн тонн СПГ из России, став полностью зависимой от неё. Это усложняет энергетическую политику ЕС, который планирует полный запрет российского газа в следующем году.

Война с Ираном сделала Бельгию полностью зависимой от россии в отношении СПГ в июле - Bloomberg

Бельгия стала полностью зависимой от россии в импорте сжиженного природного газа в прошлом месяце, на фоне того, как война на Ближнем Востоке вызвала резкое сокращение поставок в Европу, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Большинство покупателей на континенте воздерживались от приобретения СПГ для зимних запасов из-за постоянно высоких цен на газ, вызванных перебоями в судоходстве через Ормузский пролив.

Хотя импорт Бельгии из россии был меньше, чем в начале этого года, эти цифры усложняют энергетическую политику Европейского Союза, который ввел запрет на российский СПГ со следующего года, указывает издание.

Общие потоки СПГ в Бельгию — импортера топлива №5 в Европе в прошлом году — упали более чем на 40% в июле по сравнению с предыдущим годом, согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg. Страна приобрела около 0,4 миллиона тонн топлива у россии, показывают данные. Она также получает трубопроводный газ из Норвегии и Великобритании.

Члены ЕС уже должны сокращать свои закупки СПГ из россии, поскольку с апреля действует запрет на краткосрочные соглашения, пока полный запрет не вступит в силу в следующем году. Вместо этого объемы выросли, поскольку покупатели искали альтернативы поставкам с Ближнего Востока, пишет издание.

По данным немецкой некоммерческой организации Urgewald, Европа получила на 16% больше российского СПГ в первой половине 2026 года по сравнению с прошлым годом, заплатив в общей сложности 5,96 миллиарда евро (6,9 миллиарда долларов США), во главе с Францией, Бельгией и Испанией.

россия остается вторым по величине поставщиком СПГ в ЕС после США, и некоторые отраслевые наблюдатели уже поставили под сомнение запрет, если перебои с поставками с Ближнего Востока продолжатся. Низкие запасы газа в Европе на предстоящую зиму, которые в настоящее время находятся на самом низком сезонном уровне за всю историю наблюдений, начиная с 2009 года, еще больше усложняют ситуацию.

Пока что официальные лица в Брюсселе заявили, что план запрета российского газа в следующем году остается в силе. В прошлом месяце блок из 27 стран предоставил исключение для транспортировки российского СПГ в третьи страны, снизив риски для глобальных поставок.

В последний раз россия была единственным поставщиком СПГ в Бельгию в начале 2021 года, когда европейские экономики только начинали восстанавливаться после пандемии Covid и перед полномасштабным вторжением москвы в Украину, указывает издание.

На фоне санкций США Китай отказался поставлять оборудование для проекта "Арктик СПГ 2"10.07.24, 16:12 • 14776 просмотров

Юлия Шрамко

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