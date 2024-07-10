Из-за санкций США против КНР, российская компания "Новатек" не смогла получить модули для проекта "Арктик СПГ 2", которые для нее произвели на китайской верфи Wison New Energies. Об этом пишет издание gCaptain, передает УНН.

Детали

В издании добавляют, что оборудование даже успели отправить в Россию, но за несколько дней до прибытия в Белокаменку Мурманской области корабль развернулся и ушел обратно.

Причиной этого стало решение китайской компании Wison New Energies - одного из основных технологических партнеров рф - прекратить работу в россии. На это руководство предприятии пошло после того, как ряд китайских компаний, которых подозревают в сотрудничестве с РФ, попали под санкции США.

Отмечается, что "Арктик СПГ 2" - второй крупный проект НОВАТЭК по экспорту СПГ после запущенного в 2017 году завода "Ямал СПГ" мощностью 16,5 млн. тонн в год.

Проект предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн. тонн в год каждая. Впрочем, из-за санкций "Арктик СПГ 2" не смог начать экспорт газа с первой технологической линии, которую должны были запустить еще в начале этого года.

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Дополнение

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко пояснил, что решение китайской компании о приостановлении сотрудничества с РФ и продаже завода, участвующего в российском проекте, может свидетельствовать о попытке защититься от возможных санкций.

Он также отметил, что на этой неделе состоялась встреча президента рф Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. По результатам переговоров они объявили об усилении стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года

Еще с советских времен для Индии рф остается источником оружия, энергетических и космических технологий. Индия является конкурентом Китая. россия же пытается уменьшить тотальную зависимость от Пекина, но также делает это за счет продажи по дешевке нефтепродуктов Индии - пояснил руководитель ЦПД,

Напомним,

На фоне западных санкций, китайские банки все чаще требуют от предпринимателей подтверждения того, что товары, приобретенные в "дружественных" странах, таких как Сербия, Беларусь и Казахстан, не будут отправлены в РФ.

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