В поисках обеда: готовые решения от MHP Food Service для бизнесов

07:29 • 19042 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 24091 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 42699 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 62930 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 45606 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 35307 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 40255 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 102916 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 51269 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 98437 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон19 августа, 02:36 • 20227 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo19 августа, 02:57 • 24337 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 26560 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 23415 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 22025 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 23647 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 28226 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 102916 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 98437 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 138085 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 24887 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 27723 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 86591 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 77254 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 109412 просмотра
В поисках обеда: готовые решения от MHP Food Service для бизнесов

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Организация полноценного питания на рабочем месте становится все более важной задачей для украинских компаний.

В поисках обеда: готовые решения от MHP Food Service для бизнесов

Сотрудники ценят заботу работодателей, а потенциальные кандидаты более заинтересованы в трудоустройстве в компании, где не нужно беспокоиться о питании.

И это мировая тенденция. Так, Deloitte выяснила, что для 68% сотрудников забота о собственном благополучии важнее продвижения по карьерной лестнице. А по данным американской компании ezCater, работающей в сфере общественного питания, 7 из 10 сотрудников готовы вернуться к работе в офисе, если компания будет предоставлять бесплатные обеды.

Поэтому одним из набирающих популярность инструментов привлечения и удержания кадров является организация корпоративного питания. И здесь бизнесы все чаще выбирают не создание собственных столовых, а готовые решения от внешних поставщиков.

Микромаркеты: опыт киевского бизнес-центра

Бизнес-центр "Гелиос" в Соломенском районе Киева стал одним из примеров внедрения формата холодильников с готовыми порционными блюдами, которые можно сразу разогреть. Это решение от MHP Food Service руководство выбрало, чтобы решить проблему питания. Ведь в здании работает около 300 человек, но рядом нет столовых или кафе, куда можно быстро добраться во время обеденного перерыва. 

"Для бизнес-центров важна минимальная вовлеченность в процесс, — отмечает руководитель проекта MHP Food Service Наталья Игнатюк. — Мы поставляем готовую еду, обеспечиваем хранение и ассортимент, а локация лишь предоставляет место для продажи".

Блюда MHP Food Service хранятся до 34 суток благодаря технологии HPP (High Pressure Processing). Они плотно обертываются пленкой в вакуумную упаковку и проходят обработку высоким давлением на новейшем оборудовании. Технология HPP обеспечивает стабильные показатели безопасности и вкуса на протяжении всего срока. А широкий ассортимент блюд дает возможность ежедневно выбирать что-то новое.

От вендинга до шведской линии: предложения под любой запрос

На автоматизированную продажу готовой еды сегодня приходится около 70% всех проектов MHP Food Service. Это либо вендинговые аппараты с бесконтактной оплатой и работой 24/7, либо микромаркеты с оплатой через QR-код. Вендинг подходит для больших офисов и хабов, микромаркет — для средних компаний или бизнес-центров без развитой инфраструктуры.

Еще 20% клиентов выбирают доставку комплексных обедов MHP Food Service с согласованным меню и фиксированным бюджетом, а около 10% — кейтеринг или шведскую линию при наличии столовой на локации. Последний вариант актуален для крупных компаний или мероприятий, где важно быстро обслуживать значительное количество людей.

Почему это работает?

Причина популярности готовых кулинарных решений для питания в офисах — в сочетании сервисности и гибкости. Компания получает постоянный доступ к горячим блюдам без затрат на обустройство столовой, найм поваров или контроль остатков.

Для сотрудников это означает экономию времени и возможность питаться сбалансированно, не покидая офис. Для работодателя — это дополнительный инструмент поддержки команд и снижение текучести кадров.

Как отмечает Наталья Игнатюк, корпоративное питание все чаще рассматривают не как бонус, а как часть базового пакета для сотрудников:

"Наша миссия — не просто накормить людей, а сделать их день легче. Снять с них заботу о том, где взять обед. Чтобы они могли сосредоточиться на работе, а не на поиске лоточка или походе в супермаркет. И делаем мы это через предложение бизнесам готовых решений, которые упрощают заботу о сотрудниках".

И как показывает заинтересованность клиентов MHP Food Service, автоматизированные форматы — вендинг и микромаркеты — и в дальнейшем будут расти в корпоративном сегменте. Ведь это решение, которое позволяет масштабировать сервис без больших затрат, сохраняя высокое качество и стабильность поставок.

Лилия Подоляк

