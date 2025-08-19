В поисках обеда: готовые решения от MHP Food Service для бизнесов

Сотрудники ценят заботу работодателей, а потенциальные кандидаты более заинтересованы в трудоустройстве в компании, где не нужно беспокоиться о питании.

И это мировая тенденция. Так, Deloitte выяснила, что для 68% сотрудников забота о собственном благополучии важнее продвижения по карьерной лестнице. А по данным американской компании ezCater, работающей в сфере общественного питания, 7 из 10 сотрудников готовы вернуться к работе в офисе, если компания будет предоставлять бесплатные обеды.

Поэтому одним из набирающих популярность инструментов привлечения и удержания кадров является организация корпоративного питания. И здесь бизнесы все чаще выбирают не создание собственных столовых, а готовые решения от внешних поставщиков.

Микромаркеты: опыт киевского бизнес-центра

Бизнес-центр "Гелиос" в Соломенском районе Киева стал одним из примеров внедрения формата холодильников с готовыми порционными блюдами, которые можно сразу разогреть. Это решение от MHP Food Service руководство выбрало, чтобы решить проблему питания. Ведь в здании работает около 300 человек, но рядом нет столовых или кафе, куда можно быстро добраться во время обеденного перерыва.

"Для бизнес-центров важна минимальная вовлеченность в процесс, — отмечает руководитель проекта MHP Food Service Наталья Игнатюк. — Мы поставляем готовую еду, обеспечиваем хранение и ассортимент, а локация лишь предоставляет место для продажи".

Блюда MHP Food Service хранятся до 34 суток благодаря технологии HPP (High Pressure Processing). Они плотно обертываются пленкой в вакуумную упаковку и проходят обработку высоким давлением на новейшем оборудовании. Технология HPP обеспечивает стабильные показатели безопасности и вкуса на протяжении всего срока. А широкий ассортимент блюд дает возможность ежедневно выбирать что-то новое.

От вендинга до шведской линии: предложения под любой запрос

На автоматизированную продажу готовой еды сегодня приходится около 70% всех проектов MHP Food Service. Это либо вендинговые аппараты с бесконтактной оплатой и работой 24/7, либо микромаркеты с оплатой через QR-код. Вендинг подходит для больших офисов и хабов, микромаркет — для средних компаний или бизнес-центров без развитой инфраструктуры.

Еще 20% клиентов выбирают доставку комплексных обедов MHP Food Service с согласованным меню и фиксированным бюджетом, а около 10% — кейтеринг или шведскую линию при наличии столовой на локации. Последний вариант актуален для крупных компаний или мероприятий, где важно быстро обслуживать значительное количество людей.

Почему это работает?

Причина популярности готовых кулинарных решений для питания в офисах — в сочетании сервисности и гибкости. Компания получает постоянный доступ к горячим блюдам без затрат на обустройство столовой, найм поваров или контроль остатков.

Для сотрудников это означает экономию времени и возможность питаться сбалансированно, не покидая офис. Для работодателя — это дополнительный инструмент поддержки команд и снижение текучести кадров.

Как отмечает Наталья Игнатюк, корпоративное питание все чаще рассматривают не как бонус, а как часть базового пакета для сотрудников:

"Наша миссия — не просто накормить людей, а сделать их день легче. Снять с них заботу о том, где взять обед. Чтобы они могли сосредоточиться на работе, а не на поиске лоточка или походе в супермаркет. И делаем мы это через предложение бизнесам готовых решений, которые упрощают заботу о сотрудниках".

И как показывает заинтересованность клиентов MHP Food Service, автоматизированные форматы — вендинг и микромаркеты — и в дальнейшем будут расти в корпоративном сегменте. Ведь это решение, которое позволяет масштабировать сервис без больших затрат, сохраняя высокое качество и стабильность поставок.