У пошуках обіду: готові рішення від MHP Food Service для бізнесів

Працівники цінують турботу працедавців, а потенційні кандидати більш зацікавлені у працевлаштуванні в компанії, де не потрібно перейматися питанням харчування.

І це світова тенденція, Так, Deloitte з’ясувала, що для 68% працівників піклування про власний добробут важливіше за просування кар'єрними сходинками. А за даними американської компанії ezCater, що працює в галузі громадського харчування, 7 з 10 працівників готові повернутися до роботи в офісі, якщо компанія надаватиме безкоштовні обіди.

Тому одним із інструментів залучення та утримання кадрів, який набирає популярності, є організація корпоративного харчування. І тут бізнеси дедалі частіше обирають не створення власних їдалень, а готові рішення від зовнішніх постачальників.

Мікромаркети: досвід київського бізнес-центру

Бізнес-центр "Геліос" у Солом’янському районі Києва став одним із прикладів впровадження формату холодильників із готовими порційними стравами, які можна одразу розігріти. Це рішення від MHP Food Service керівництво обрало, щоб вирішити проблему харчування. Адже у будівлі працює близько 300 людей, але поруч немає їдалень чи кафе, куди можна швидко дістатися під час обідньої перерви.

"Для бізнес-центрів важлива мінімальна залученість у процес, — зазначає керівниця проєкту MHP Food Service Наталія Ігнатюк. — Ми постачаємо готову їжу, забезпечуємо зберігання та асортимент, а локація лише надає місце для продажу".

Страви MHP Food Service зберігаються до 34 діб завдяки технології HPP (High Pressure Processing). Вони щільно обгортаються плівкою у вакуумне паковання та проходять обробку високим тиском на новітньому обладнанні. Технологія HPP забезпечує стабільні показники безпечності та смаку протягом всього терміну. А широкий асортимент страв дає можливість щодня обирати щось нове.

Від вендинга до шведської лінії: пропозиції під будь-який запит

На автоматизований продаж готової їжі сьогодні припадає близько 70% усіх проєктів MHP Food Service. Це або вендингові апарати з безконтактною оплатою та роботою 24/7, або мікромаркети з оплатою через QR-код. Вендинг підходить для великих офісів і хабів, мікромаркет — для середніх компаній чи бізнес-центрів без розвиненої інфраструктури.

Ще 20% клієнтів обирають доставку комплексних обідів MHP Food Service із погодженим меню та фіксованим бюджетом, а близько 10% — кейтеринг або шведську лінію за наявності їдальні на локації. Останній варіант актуальний для великих компаній чи заходів, де важливо швидко обслуговувати значну кількість людей.

Чому це працює?

Причина популярності готових кулінарних рішень для харчування в офісах — у поєднанні сервісності та гнучкості. Компанія отримує постійний доступ до гарячих страв без витрат на облаштування їдальні, найм кухарів чи контроль залишків.

Для працівників це означає економію часу та можливість харчуватися збалансовано, не залишаючи офіс. Для роботодавця — це додатковиЙ інструмент підтримки команд і зниження плинності кадрів.

Як зазначає Наталія Ігнатюк, корпоративне харчування дедалі частіше розглядають не як бонус, а як частину базового пакета для співробітників:

"Наша місія — не просто нагодувати людей, а зробити їх день легшим. Зняти з них турботу про те, де взяти обід. Щоб вони могли зосередитися на роботі, а не на пошуку лоточка чи поході в супермаркет. І робимо ми це через пропозицію бізнесам готових рішень, які спрощують турботу про працівників".

І як показує зацікавленість клієнтів MHP Food Service, автоматизовані формати — вендинг і мікромаркети — і надалі зростатимуть у корпоративному сегменті. Адже це рішення, яке дозволяє масштабувати сервіс без великих витрат, зберігаючи високу якість та стабільність постачання.