Авария произошла на водопроводе в Киеве: есть перекрытие движения и отключения воды
Киев • УНН
На улице Юрия Ильенко, 48 произошла авария на водопроводной сети, что привело к снижению давления водоснабжения в Шевченковском и Соломенском районах. Движение транспорта от улицы Гарета Джонса до улицы Оранжерейной перекрыто в обоих направлениях, троллейбусы № 16 и № 35 изменили маршрут.
В Киеве произошла авария на водопроводе на улице Юрия Ильенко, сейчас утечка локализована, но есть отключение воды в ряде домов и перекрытие движения транспорта, сообщили в среду в КГГА, пишет УНН.
Детали
"Сегодня утром на улице Юрия Ильенко произошла авария на водопроводной сети", - говорится в сообщении.
Отмечалось, что сразу было снижено давление водоснабжения в Шевченковском и Соломенском районах
"Движение транспорта от ул. Гарета Джонса до ул. Оранжерейной перекрыто в обоих направлениях. Движение троллейбусов маршрутов № 16 и № 35 организовано по улице Дорогожицкой", - сообщили в КГГА.
На место отправились специалисты "Киевводоканала". Впоследствии указали, что утечка на улице Юрия Ильенко, 50, локализована.
Без водоснабжения на 8:30 оставались дома на улице Ильенко, 46, 48, 48-А, 50-А, 54, и улице Дорогожицкой, 10. Движение транспорта оставалось перекрытым в оба направления.
Выявлено повреждение на водопроводной магистрали диаметром 600 мм. Для ремонтных работ необходимо разрытие на проезжей части
