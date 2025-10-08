Аварія сталася на водопроводі у Києві: є перекриття руху і відключення води
Київ • УНН
На вулиці Юрія Іллєнка, 48 сталася аварія на водопровідній мережі, що призвело до зниження тиску водопостачання в Шевченківському та Солом’янському районах. Рух транспорту від вулиці Ґарета Джонса до вулиці Оранжерейної перекрито в обох напрямках, тролейбуси № 16 та № 35 змінили маршрут.
У Києві сталася аварія на водопроводі на вулиці Юрія Іллєнка, наразі витік локалізовано, але є відключення води у низці будинків та перекриття руху транспорту, повідомили у середу у КМДА, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні зранку на вулиці Юрія Іллєнка сталась аварія на водопровідній мережі", - ідеться у повідомленні.
Зазначалося, що відразу був знижений тиск водопостачання в Шевченківському і Солом’янському районах
"Рух транспорту від вул. Ґарета Джонса до вул. Оранжерейної перекритий в обох напрямках. Рух тролейбусів маршрутів № 16 та № 35 організовано вулицею Дорогожицькою", - повідомили у КМДА.
На місце відправилися фахівці "Київводоканалу". Згодом вказали, що витік на вулиці Юрія Іллєнка, 50, локалізовано.
Без водопостачання на 8:30 залишалися будинки на вулиці Іллєнка, 46, 48, 48-А,50-А, 54, і вулиці Дорогожицькій, 10. Рух транспорту залишався перекритим в обидва напрямки.
Виявлено пошкодження на водопровідній магістралі діаметром 600 мм. Для ремонтних робіт необхідне розриття на проїжджій частині
Миколаїв вперше з 2022 року знову з централізованим водопостачанням - Кулеба07.10.25, 16:07 • 2232 перегляди