Аварія сталася на водопроводі у Києві: є перекриття руху і відключення води

У Києві сталася аварія на водопроводі на вулиці Юрія Іллєнка, наразі витік локалізовано, але є відключення води у низці будинків та перекриття руху транспорту, повідомили у середу у КМДА, пише УНН.

"Сьогодні зранку на вулиці Юрія Іллєнка сталась аварія на водопровідній мережі", - ідеться у повідомленні.

Зазначалося, що відразу був знижений тиск водопостачання в Шевченківському і Солом’янському районах

"Рух транспорту від вул. Ґарета Джонса до вул. Оранжерейної перекритий в обох напрямках. Рух тролейбусів маршрутів № 16 та № 35 організовано вулицею Дорогожицькою", - повідомили у КМДА.

На місце відправилися фахівці "Київводоканалу". Згодом вказали, що витік на вулиці Юрія Іллєнка, 50, локалізовано.

Без водопостачання на 8:30 залишалися будинки на вулиці Іллєнка, 46, 48, 48-А,50-А, 54, і вулиці Дорогожицькій, 10. Рух транспорту залишався перекритим в обидва напрямки.

Виявлено пошкодження на водопровідній магістралі діаметром 600 мм. Для ремонтних робіт необхідне розриття на проїжджій частині