Николаев впервые с 2022 года снова с централизованным водоснабжением - Кулеба
Киев • УНН
Николаев получил централизованное снабжение пресной водой впервые с 2022 года, сообщил вице-премьер Алексей Кулеба. Построен новый трубопровод длиной 136 км, стоимость проекта составила 6,3 млрд грн, что на 25% меньше первоначальной оценки.
Впервые с 2022 года Николаев получил централизованное снабжение пресной водой. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.
После того как россияне взорвали ключевой магистральный водопровод, более полумиллиона жителей Николаева остались без постоянного водоснабжения. Чтобы вернуть людям доступ к пресной воде, за год построили новый водопровод – сверхсложный инфраструктурный проект
Полностью построен новый трубопровод протяженностью 136 км – в две нитки по 67,9 км каждая. Готовы насосные станции.
В августе состоялось тестовое заполнение сети с соблюдением всех технологических норм. Сегодня пресная вода поступает к потребителям.
Отмечается, что система защищена от обстрелов, насколько это возможно в условиях большой войны, кабельные линии проложены под землей, есть укрытия для персонала, резервные генераторы и современное оборудование.
Стоимость проекта удалось уменьшить более чем на 2,5 миллиарда гривен. Она составила 6,3 млрд грн, что на 25% меньше первоначальной оценки.
"Сэкономленные средства направляем на другие объекты водоснабжения, в частности, строительство водопроводов для Мировской и Томаковской общин на Днепропетровщине, Болградского и Суворовского водопроводов на Одесщине, а также водопровода в Лубнах на Полтавщине и в Вапнярке на Винниччине. Их реализация обеспечит стабильное водоснабжение для более 180 тысяч человек", – сказал Кулеба.
