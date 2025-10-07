Николаев впервые с 2022 года снова с централизованным водоснабжением - Кулеба

$41.340.11
48.270.11
ukenru
Эксклюзив
12:19 • 4690 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 10692 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
09:44 • 13192 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 36388 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 42321 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 70890 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 58890 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56470 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 103422 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 36763 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.5м/с
79%
753мм
Популярные новости
Российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ7 октября, 04:42 • 28942 просмотра
Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT7 октября, 05:57 • 23452 просмотра
рф атаковала Украину баллистикой и 152 беспилотниками: обезврежено 88 дронов7 октября, 06:06 • 15853 просмотра
В странах Балтии и Польше раскритиковали Меркель за намек на вину за вторжение рф в Украину - Politico08:41 • 7680 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула11:00 • 7550 просмотра
публикации
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 13:53 • 752 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 36392 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 53946 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 63186 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 103422 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николай Тищенко
Андрей Пышный
Петр Порошенко
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Франция
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула11:00 • 7838 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 24473 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 77390 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 72952 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 147911 просмотра
Актуальное
The Economist
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Николаев впервые с 2022 года снова с централизованным водоснабжением - Кулеба

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Николаев получил централизованное снабжение пресной водой впервые с 2022 года, сообщил вице-премьер Алексей Кулеба. Построен новый трубопровод длиной 136 км, стоимость проекта составила 6,3 млрд грн, что на 25% меньше первоначальной оценки.

Николаев впервые с 2022 года снова с централизованным водоснабжением - Кулеба

Впервые с 2022 года Николаев получил централизованное снабжение пресной водой. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.

После того как россияне взорвали ключевой магистральный водопровод, более полумиллиона жителей Николаева остались без постоянного водоснабжения. Чтобы вернуть людям доступ к пресной воде, за год построили новый водопровод – сверхсложный инфраструктурный проект

- говорится в сообщении.

Полностью построен новый трубопровод протяженностью 136 км – в две нитки по 67,9 км каждая. Готовы насосные станции.

В августе состоялось тестовое заполнение сети с соблюдением всех технологических норм. Сегодня пресная вода поступает к потребителям.

Отмечается, что система защищена от обстрелов, насколько это возможно в условиях большой войны, кабельные линии проложены под землей, есть укрытия для персонала, резервные генераторы и современное оборудование.

Стоимость проекта удалось уменьшить более чем на 2,5 миллиарда гривен. Она составила 6,3 млрд грн, что на 25% меньше первоначальной оценки.

"Сэкономленные средства направляем на другие объекты водоснабжения, в частности, строительство водопроводов для Мировской и Томаковской общин на Днепропетровщине, Болградского и Суворовского водопроводов на Одесщине, а также водопровода в Лубнах на Полтавщине и в Вапнярке на Винниччине. Их реализация обеспечит стабильное водоснабжение для более 180 тысяч человек", – сказал Кулеба. 

Дал четкие задачи по электричеству и дополнительному оборудованию на зиму: Зеленский провел энергетическую Ставку06.10.25, 20:57 • 2984 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Винницкая область
Полтавская область
Одесская область
Днепропетровская область
Николаев