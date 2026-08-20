Массированная атака на Киев: по меньшей мере 4 погибших и 23 пострадавших

4 человека погибли и 23 пострадали в результате массированной атаки на столицу в ночь на четверг, 20 августа. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что попадания, разрушения и пожары зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах столицы.

Святошинский район

Зафиксировано попадание на территории одного из промышленных объектов. Также локализованы пожары в двух складских зданиях на площадях 500 и 1000 кв. м.

По другому адресу возник пожар в складском здании на площади 500 кв. м. Обнаружен один погибший, в настоящее время из-под завалов деблокируют человека.

Соломенский район

В жилой 9-этажке разрушены 8-й и 9-й этажи, возник пожар на уровне 7–9 этажей.

По другим адресам выбиты окна в жилых домах и здании медицинского учреждения, возникли пожары автомобилей, гаражей и магазина. Пожар в гаражах ликвидирован.

Также в двух жилых домах и укрытии школы заблокированы люди. По другому адресу в медицинском учреждении выбиты окна, произошло возгорание в подсобном помещении и автомобиля. Пожар ликвидирован.

Дарницкий район

Попадание на территории нежилого объекта. Возник пожар в складских помещениях и автомобилях на площади около 1000 кв. м. Спасатели спасли одного человека и передали его медикам.

Напомним

Ночью 20 августа Киев атаковали баллистическими ракетами. В Святошинском районе зафиксировали попадания, в Дарницком горят нежилые помещения.

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