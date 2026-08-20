Массированная атака на Киев: по меньшей мере 4 погибших и 23 пострадавших
Киев • УНН
В Киеве в результате массированной атаки погибли 4 человека, еще 23 пострадали. Повреждены жилые дома, склады, медицинское учреждение, школа и автомобили.
4 человека погибли и 23 пострадали в результате массированной атаки на столицу в ночь на четверг, 20 августа. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что попадания, разрушения и пожары зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах столицы.
Святошинский район
Зафиксировано попадание на территории одного из промышленных объектов. Также локализованы пожары в двух складских зданиях на площадях 500 и 1000 кв. м.
По другому адресу возник пожар в складском здании на площади 500 кв. м. Обнаружен один погибший, в настоящее время из-под завалов деблокируют человека.
Соломенский район
В жилой 9-этажке разрушены 8-й и 9-й этажи, возник пожар на уровне 7–9 этажей.
По другим адресам выбиты окна в жилых домах и здании медицинского учреждения, возникли пожары автомобилей, гаражей и магазина. Пожар в гаражах ликвидирован.
Также в двух жилых домах и укрытии школы заблокированы люди. По другому адресу в медицинском учреждении выбиты окна, произошло возгорание в подсобном помещении и автомобиля. Пожар ликвидирован.
Дарницкий район
Попадание на территории нежилого объекта. Возник пожар в складских помещениях и автомобилях на площади около 1000 кв. м. Спасатели спасли одного человека и передали его медикам.
Напомним
Ночью 20 августа Киев атаковали баллистическими ракетами. В Святошинском районе зафиксировали попадания, в Дарницком горят нежилые помещения.
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