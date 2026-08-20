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Масована атака на Київ: щонайменше 4 загиблих і 23 постраждалих

Київ • УНН

 • 554 перегляди

У Києві через масовану атаку загинули 4 людини, ще 23 постраждали. Пошкоджені житлові будинки, склади, медзаклад, школа та автомобілі.

Масована атака на Київ: щонайменше 4 загиблих і 23 постраждалих

4 людини загинули та 23 постраждали через масовану атаку на столицю в ніч на четвер, 20 серпня. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що влучання, руйнування та пожежі зафіксовані у Святошинському, Дарницькому та Солом’янському районах столиці.

Святошинський район

Є влучання на території одного із промислових об’єктів. Також локалізовані пожежі у двох складських будівлях на площах 500 та 1000 кв.м.

За іншою адресою виникла пожежа у складській будівлі на площі 500 кв.м. Виявлено одну загиблу особу, наразі деблокують людину з-під завалів.

Солом’янський район

У житловій 9-поверхівці зруйновані 8-й та 9-й поверхи, виникла пожежа на рівні 7-9 поверхів.

За іншими адресами вибиті вікна у житлових будинках, будівлі медичного закладу та виникли пожежі автомобілів, гаражів і магазину. Пожежа в гаражах ліквідована.

Також у двох житлових будинках та укритті школи заблоковані люди. За іншою адресою у медичному закладі вибиті вікна, сталося загоряння у підсобному приміщенні та автомобіля. Пожежа ліквідована.

Дарницький район

Влучання на території нежитлового об’єкта. Виникла пожежа у складських приміщеннях та автомобілях на площі близько 1000 кв.м. Рятувальники врятували одну людину та передали її медикам.

Нагадаємо

Вночі 20 серпня Київ атакували балістичними ракетами. У Святошинському районі зафіксували влучання, у Дарницькому горять нежитлові приміщення. 

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Вадим Хлюдзинський

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