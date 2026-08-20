Масована атака на Київ: щонайменше 4 загиблих і 23 постраждалих
Київ • УНН
У Києві через масовану атаку загинули 4 людини, ще 23 постраждали. Пошкоджені житлові будинки, склади, медзаклад, школа та автомобілі.
4 людини загинули та 23 постраждали через масовану атаку на столицю в ніч на четвер, 20 серпня. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що влучання, руйнування та пожежі зафіксовані у Святошинському, Дарницькому та Солом’янському районах столиці.
Святошинський район
Є влучання на території одного із промислових об’єктів. Також локалізовані пожежі у двох складських будівлях на площах 500 та 1000 кв.м.
За іншою адресою виникла пожежа у складській будівлі на площі 500 кв.м. Виявлено одну загиблу особу, наразі деблокують людину з-під завалів.
Солом’янський район
У житловій 9-поверхівці зруйновані 8-й та 9-й поверхи, виникла пожежа на рівні 7-9 поверхів.
За іншими адресами вибиті вікна у житлових будинках, будівлі медичного закладу та виникли пожежі автомобілів, гаражів і магазину. Пожежа в гаражах ліквідована.
Також у двох житлових будинках та укритті школи заблоковані люди. За іншою адресою у медичному закладі вибиті вікна, сталося загоряння у підсобному приміщенні та автомобіля. Пожежа ліквідована.
Дарницький район
Влучання на території нежитлового об’єкта. Виникла пожежа у складських приміщеннях та автомобілях на площі близько 1000 кв.м. Рятувальники врятували одну людину та передали її медикам.
Нагадаємо
Вночі 20 серпня Київ атакували балістичними ракетами. У Святошинському районі зафіксували влучання, у Дарницькому горять нежитлові приміщення.
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