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Вывезено более 60 куб. м строительного мусора: спасатели завершили работы на одном из мест попаданий в Киеве

Киев • УНН

 • 324 просмотра

В Шевченковском районе Киева завершены аварийно-спасательные работы на одном из мест вражеских попаданий в жилой дом. Вывезено более 60 куб.м строительного мусора, работы продолжаются на другой локации.

Вывезено более 60 куб. м строительного мусора: спасатели завершили работы на одном из мест попаданий в Киеве

В Шевченковском районе Киева в одном из мест вражеских попаданий в жилой дом завершены аварийно-спасательные работы, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, вывезено более 60 куб.м строительного мусора.

Аварийно-спасательные работы продолжаются еще на одной из локаций.

Сейчас продолжают работать 53 спасателя и 14 единиц специальной и пожарно-спасательной техники.

Напомним

Сегодня после ночного российского обстрела в столице были повреждены объекты гражданской и промышленной инфраструктуры в Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах.

Погибли 2 человека, еще 26 — пострадали.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКиев
Дарницкий район
Соломенский район
Киев
Tesla
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