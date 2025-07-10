Вывезено более 60 куб. м строительного мусора: спасатели завершили работы на одном из мест попаданий в Киеве
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева завершены аварийно-спасательные работы на одном из мест вражеских попаданий в жилой дом. Вывезено более 60 куб.м строительного мусора, работы продолжаются на другой локации.
В Шевченковском районе Киева в одном из мест вражеских попаданий в жилой дом завершены аварийно-спасательные работы, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, вывезено более 60 куб.м строительного мусора.
Аварийно-спасательные работы продолжаются еще на одной из локаций.
Сейчас продолжают работать 53 спасателя и 14 единиц специальной и пожарно-спасательной техники.
Напомним
Сегодня после ночного российского обстрела в столице были повреждены объекты гражданской и промышленной инфраструктуры в Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах.
Погибли 2 человека, еще 26 — пострадали.