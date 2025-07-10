Вивезено понад 60 куб. м будівельного сміття: рятувальники завершили роботи на одному з місць влучань у Києві
Київ • УНН
У Шевченківському районі Києва завершено аварійно-рятувальні роботи на одному з місць ворожих влучань у житловий будинок. Вивезено понад 60 куб.м будівельного сміття, роботи тривають на іншій локації.
У Шевченківському районі Києва в одному із місць ворожих влучань у житловий будинок завершені аварійно-рятувальні роботи, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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За даними рятувальників, вивезено понад 60 куб.м будівельного сміття.
Аварійно-рятувальні роботи тривають ще на одній із локацій.
Наразі продовжують працювати 53 рятувальники та 14 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо
Сьогодні після нічного російського обстрілу в столиці були пошкоджені об’єкти цивільної та промислової інфраструктури в Шевченківському, Солом’янському та Дарницькому районах.
Загинули 2 людини, ще 26 — постраждали.