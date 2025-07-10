Кількість поранених у Києві після російської атаки зросла до 26 10 липня 2025

У Києві зросла кількість поранених у результаті російської атаки. Про це повідомив глава Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Ввечері за допомогою до медиків звернувся чоловік, який постраждав внаслідок останньої ворожої атаки. Таким чином, кількість поранених зросла до 26 - повідомив Ткаченко.

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У ніч на 10 липня армія росії атакувала Київ ракетами та БПлА. Зачепило 6 районів столиці. Пошкоджені житлові будинки, гуртожитки, СТО, гаражний кооператив, транспортні засоби, приміщення торгівельного центру, дорожнє полотно та трамвайні колії.

Внаслідок ворожої атаки на Київ загинуло двоє людей, серед них поліцейська.

За даними прокуратури, "в одному з районів збили БпЛА з CRPA антеною та камерою".