Число раненых в Киеве после российской атаки возросло до 26 10 июля 2025

В Киеве возросло количество раненых в результате российской атаки. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

Вечером за помощью к медикам обратился мужчина, пострадавший в результате последней вражеской атаки. Таким образом, количество раненых возросло до 26 - сообщил Ткаченко.

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В ночь на 10 июля армия россии атаковала Киев ракетами и БПЛА. Затронуто 6 районов столицы. Повреждены жилые дома, общежития, СТО, гаражный кооператив, транспортные средства, помещения торгового центра, дорожное полотно и трамвайные пути.

В результате вражеской атаки на Киев погибли два человека, среди них полицейская.

По данным прокуратуры, "в одном из районов сбили БпЛА с CRPA антенной и камерой".