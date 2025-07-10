Число раненых в Киеве после российской атаки возросло до 26 10 июля 2025
Киев • УНН
Число раненых в Киеве возросло до 26 человек после обращения мужчины за медицинской помощью. Российская армия атаковала Киев ракетами и БПЛА в ночь на 10 июля, повредив шесть районов столицы и став причиной гибели двух человек.
В Киеве возросло количество раненых в результате российской атаки. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает УНН.
Вечером за помощью к медикам обратился мужчина, пострадавший в результате последней вражеской атаки. Таким образом, количество раненых возросло до 26
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В ночь на 10 июля армия россии атаковала Киев ракетами и БПЛА. Затронуто 6 районов столицы. Повреждены жилые дома, общежития, СТО, гаражный кооператив, транспортные средства, помещения торгового центра, дорожное полотно и трамвайные пути.
В результате вражеской атаки на Киев погибли два человека, среди них полицейская.
По данным прокуратуры, "в одном из районов сбили БпЛА с CRPA антенной и камерой".