У Києві кількість жертв атаки рф зросла до 26: під завалами дев'ятиповерхівки знайшли 21 загиблого

Російський ракетний удар по дев'ятиповерхівці у Солом'янському районі у Києві забрав життя уже 21 людини, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, і ця цифра доводить загальну кількість жертв атаки рф на столицю 17 червня до 26, пише УНН.

20 киян загинули внаслідок удару російської ракети в Соломʼянському районі - повідомив Ткаченко.

Пошуково-рятувальні роботи, з його слів, ще не завершені.

Тільки що рятувальники під час розборів завалів виявили ще одне, 21-ше тіло - повідомив Ткаченко після цього.

У Києві кількість жертв удару рф по багатоповерхівці зросла до 19, загалом 24 загиблих