У Києві кількість жертв атаки рф зросла до 26: під завалами дев'ятиповерхівки знайшли 21 загиблого
Київ • УНН
Російська ракета влучила в дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі Києва. Кількість загиблих зросла до 21, пошуково-рятувальні роботи тривають.
Російський ракетний удар по дев'ятиповерхівці у Солом'янському районі у Києві забрав життя уже 21 людини, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, і ця цифра доводить загальну кількість жертв атаки рф на столицю 17 червня до 26, пише УНН.
20 киян загинули внаслідок удару російської ракети в Соломʼянському районі
Пошуково-рятувальні роботи, з його слів, ще не завершені.
Тільки що рятувальники під час розборів завалів виявили ще одне, 21-ше тіло
У Києві кількість жертв удару рф по багатоповерхівці зросла до 19, загалом 24 загиблих18.06.25, 10:58 • 1686 переглядiв