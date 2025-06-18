В Киеве количество жертв атаки рф возросло до 26: под завалами девятиэтажки нашли 21 погибшего

Российский ракетный удар по девятиэтажке в Соломенском районе в Киеве унес жизни уже 21 человека, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, и эта цифра доводит общее количество жертв атаки рф на столицу 17 июня до 26, пишет УНН.

20 киевлян погибли в результате удара российской ракеты в Соломенском районе - сообщил Ткаченко.

Поисково-спасательные работы, по его словам, еще не завершены.

Только что спасатели во время разборов завалов обнаружили еще одно, 21-е тело - сообщил Ткаченко после этого.

В Киеве число жертв удара рф по многоэтажке возросло до 19, всего 24 погибших