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В Киеве количество жертв атаки рф возросло до 26: под завалами девятиэтажки нашли 21 погибшего

Киев • УНН

 • 2252 просмотра

Российская ракета попала в девятиэтажку в Соломенском районе Киева. Количество погибших возросло до 21, поисково-спасательные работы продолжаются.

В Киеве количество жертв атаки рф возросло до 26: под завалами девятиэтажки нашли 21 погибшего

Российский ракетный удар по девятиэтажке в Соломенском районе в Киеве унес жизни уже 21 человека, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, и эта цифра доводит общее количество жертв атаки рф на столицу 17 июня до 26, пишет УНН.

20 киевлян погибли в результате удара российской ракеты в Соломенском районе

- сообщил Ткаченко.

Поисково-спасательные работы, по его словам, еще не завершены.

Только что спасатели во время разборов завалов обнаружили еще одно, 21-е тело

- сообщил Ткаченко после этого.

В Киеве число жертв удара рф по многоэтажке возросло до 19, всего 24 погибших18.06.25, 10:58 • 1512 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
Киев
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