В Киеве число жертв удара рф по многоэтажке возросло до 19, всего 24 погибших
Киев • УНН
Из-под завалов достали еще одно тело. Общее количество погибших в результате ночной атаки на Киев 17 июня возросло до 24 человек, еще 134 получили ранения.
Из-под завалов разрушенной ударом рф многоэтажки в Киеве достали тело еще одного человека - количество жертв здесь возросло до 19, доведя общее количество погибших в результате вражеской атаки до 24, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.
До 19 человек возросло количество погибших в результате российского удара по 9-этажке в Соломенском районе - из-под завалов деблокировали еще одно тело. Всего в столице после российской атаки в ночь на 17 июня погибли 24 человека, еще 134 пострадали
Спасатели, как указано, вторые сутки без остановок работают на месте трагедии: продолжают разбор завалов и поиск людей.
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф18.06.25, 06:00 • 29250 просмотров