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В Киеве число жертв удара рф по многоэтажке возросло до 19, всего 24 погибших

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Из-под завалов достали еще одно тело. Общее количество погибших в результате ночной атаки на Киев 17 июня возросло до 24 человек, еще 134 получили ранения.

В Киеве число жертв удара рф по многоэтажке возросло до 19, всего 24 погибших

Из-под завалов разрушенной ударом рф многоэтажки в Киеве достали тело еще одного человека - количество жертв здесь возросло до 19, доведя общее количество погибших в результате вражеской атаки до 24, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

До 19 человек возросло количество погибших в результате российского удара по 9-этажке в Соломенском районе - из-под завалов деблокировали еще одно тело. Всего в столице после российской атаки в ночь на 17 июня погибли 24 человека, еще 134 пострадали

- сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Спасатели, как указано, вторые сутки без остановок работают на месте трагедии: продолжают разбор завалов и поиск людей.

18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф18.06.25, 06:00 • 29250 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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