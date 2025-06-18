В Киеве число жертв удара рф по многоэтажке возросло до 19, всего 24 погибших

Из-под завалов разрушенной ударом рф многоэтажки в Киеве достали тело еще одного человека - количество жертв здесь возросло до 19, доведя общее количество погибших в результате вражеской атаки до 24, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

До 19 человек возросло количество погибших в результате российского удара по 9-этажке в Соломенском районе - из-под завалов деблокировали еще одно тело. Всего в столице после российской атаки в ночь на 17 июня погибли 24 человека, еще 134 пострадали - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Спасатели, как указано, вторые сутки без остановок работают на месте трагедии: продолжают разбор завалов и поиск людей.

18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф