У Києві кількість жертв удару рф по багатоповерхівці зросла до 19, загалом 24 загиблих
Київ • УНН
З-під завалів дістали ще одне тіло. Загальна кількість загиблих внаслідок нічної атаки на Київ 17 червня зросла до 24 осіб, ще 134 отримали поранення.
З-під завалів зруйнованої ударом рф багатоповерхівки у Києві дістали тіло ще однієї людини - кількість жертв тут зросла до 19, довівши загальну кількість загиблих внаслідок ворожої атаки до 24, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.
До 19 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі - з-під завалів деблокували ще одне тіло. Загалом у столиці після російської атаки в ніч на 17 червня загинули 24 людини, ще 134 постраждали
Рятувальники, як вказано, другу добу без зупинок працюють на місці трагедії: продовжують розбір завалів і пошук людей.
18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки рф18.06.25, 06:00 • 29171 перегляд