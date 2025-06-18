У Києві кількість жертв удару рф по багатоповерхівці зросла до 19, загалом 24 загиблих

З-під завалів зруйнованої ударом рф багатоповерхівки у Києві дістали тіло ще однієї людини - кількість жертв тут зросла до 19, довівши загальну кількість загиблих внаслідок ворожої атаки до 24, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.

До 19 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі - з-під завалів деблокували ще одне тіло. Загалом у столиці після російської атаки в ніч на 17 червня загинули 24 людини, ще 134 постраждали